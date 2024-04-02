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Экс-советника офиса Зеленского заподозрили в присвоении $2,5 млн

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Фото: Global Look press/Bulkin Sergey
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Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины разоблачила и задержала организованную группу сотрудников во главе с экс-советником офиса президента страны Владимира Зеленского, подозреваемых в присвоении почти 95 млн гривен (почти $2,5 млн) при закупке трансформаторов. Об этом 2 апреля сообщило надзорное ведомство.

«Следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами «Украинской железной дороги», — отмечается в Telegram-канале прокуратуры.

Как установило следствие, руководитель группы с июня по декабрь 2022 года через подконтрольных должностных лиц «Украинской железной дороги» «обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов».

«Сами трансформаторы закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из РФ, и перепродавались «Украинской железной дороге» по вдвое завышенной цене», — уточнили в ведомстве.

Задержаны руководитель, соорганизатор и два участника группы. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением», предусматривающей лишение свободы на срок до трех лет. Имя экс-советника украинского лидера не сообщается, однако депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что речь идет об Артеме Шило, отмечает «Газета.Ru».

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До этого, 30 марта, стало известно, что украинский лидер уволил нескольких сотрудников своей администрации. Так, с поста первого помощника президента был снят Сергей Шефир, назначенный в мае 2019 года. До прихода в политику он вместе с Зеленским работал над телепроектами и считался его близким другом, был сооснователем студии «Квартал-95». Также были уволены советники Олег Устенко, Сергей Трофимов и Михаил Радуцкий.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что счетная палата Украины по итогам 2023 года обнаружила в стране нарушения на 60,8 млрд гривен (более $1,5 млрд) в области управления публичными финансами. Уточнялось, что в рамках проверки ведомство проанализировало трату 771 млрд гривен (около $19,6 млрд) и охватило контролем 399 объектов. По ее результатам больше всего нарушений выявлено в сфере безопасности и обороноспособности, где они достигли суммы в 16,5 млрд гривен ($419 млн).

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов 15 марта признал, что Украина имеет репутацию страны-коррупционера. По его словам, в особенности это касается государственных предприятий и от подобного клейма очень сложно избавиться.

До этого, 13 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США и страны НАТО создали на Украине «мощнейший международный коррупционный аппарат», который стал механизмом «по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании».

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