Дело против директора по коммуникациям Meta поступило в суд

Во Второй западный окружной военный суд поступило уголовное дело о призывах к терроризму в отношении директора по коммуникациям Meta Platforms Inc (признана экстремистской и запрещена в РФ) Энди Стоуна (признан в РФ террористом и экстремистом). Об этом 2 апреля сообщил «Известиям» пресс-секретарь Второго окружного военного суда.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Энди Стоуна, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, материалы переданы судье», — сообщил он.

Ранее, 12 февраля, Басманный районный суд в Москве заочно арестовал Стоуна по делу о призывах к терроризму и экстремизму. Он также был объявлен в федеральный и международный розыск. В тот день Росфинмониторинг внес Стоуна в перечень террористов и экстремистов.

МВД России в ноябре 2023 года объявило Стоуна в розыск. В ведомстве пояснили, что он сообщил о временном снятии компанией на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. По мнению Следственного комитета РФ, его действия содержали признаки преступлений, предусмотренных ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), ст. 205.1 УК («Содействие террористической деятельности»).

В марте 2022 года СК возбудил уголовное дело в связи с призывами к убийствам и насилию со стороны сотрудников корпорации Meta в отношении россиян.

В ноябре того же года Минюст России внес Meta в реестр экстремистских организаций. В перечень компания внесена по решению Тверского районного суда Москвы от 21 марта и апелляционному определению судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 июня.

Корпорация Meta владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp. Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России.