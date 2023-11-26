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МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

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Фото: соцсети
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МВД России объявило в розыск пресс-секретаря американской компании Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена на территории страны) Энди Стоуна. Это следует из базы ведомства по состоянию на 26 ноября.

«Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе.

Информация об основаниях розыска не приводится.

В марте 2022 года Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в связи с призывами к убийствам и насилию со стороны сотрудников корпорации Meta в отношении граждан России.

В ведомстве пояснили, что Энди Стоун ранее сообщил о временном снятии компанией на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. По мнению СК, действия Стоуна содержали признаки преступлений, предусмотренных ст. 280, 205.1 УК.

В ноябре того же года Минюст РФ внес Meta в реестр экстремистских организаций. Отмечается, что в перечень компания внесена по решению Тверского районного суда Москвы от 21 марта и апелляционному определению судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 июня.

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В феврале 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение корпорации Meta исключить националистическую группировку «Азов» (запрещена в Российской Федерации) из списка опасных организаций — абсурдный шаг. Мера позволила членам организации создавать аккаунты в социальных сетях корпорации.

По словам дипломата, подобный случай подтверждает, что Россия выбрала верную позицию по отношению к Meta.

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