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Daily Mail раскрыла подробности о заявлении Кейт Миддлтон про онкологию

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/I-Images
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон была вынуждена раскрыть подробности о состоянии своего здоровья, так как появилась угроза утечки информации. Об этом 2 апреля сообщил британский таблоид Daily Mail.

«Видеообъявление принцессы Уэльской о ее лечении рака «появилось после угроз, что оно вот-вот просочится», утверждают источники», — передает обозреватель Эфраим Хардкасл.

Как пишет журналист, хорошо осведомленный источник утверждает, что некто поставил ультиматум Кенсингтонскому дворцу, заставив поторопиться и самостоятельно рассказать о болезни Миддлтон.

На данный момент остается неясным, кто именно мог инициировать утечку. Это могли быть сотрудники клиники, где принцесса проходила лечение, или приближенные королевской семьи, говорится в материале таблоида.

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17 января пресс-служба Кенсингтонского дворца заявила, что Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и будет восстанавливаться до конца марта. Позднее, 29 января, она покинула клинику в Лондоне после операции и вернулась домой, а 4 марта сообщалось о ее первом за долгое время появлении на публике.

Позже, 10 марта, Кенсингтонский дворец опубликовал фотографию Миддлтон, на которой она сидит на стуле в окружении своих детей. Крупнейшие мировые информагентства отозвали снимок из-за подозрений в ретуши. Тогда же принцесса Уэльская извинилась за публикацию отретушированной фотографии.

22 марта Миддлтон заявила, что ей диагностировали онкологическое заболевание, в связи с чем она проходит курс химиотерапии. Она уточнила, что 14 января перенесла серьезную операцию на брюшной полости, после которой была обнаружена онкология.

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