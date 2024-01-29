Кейт Миддлтон вернулась домой после операции на брюшной полости

В понедельник, 29 января, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон покинула клинику в Лондоне после операции на брюшной полости и вернулась домой, сообщает британская газета The Sun.

«Принц [Уэльский Уильям] и принцесса хотят выразить огромную благодарность всей команде лондонской клиники, особенно медперсоналу, за заботу, которую они ей оказали», — передает издание слова представителя Кенсингтонского дворца.

Они также благодарны за «добрые пожелания, которые получили со всего мира», добавил он.

Ранее, 17 января, пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила, что принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости и будет восстанавливаться до конца марта. Во дворце добавили, что принцесса осознает интерес, который вызовет ее операция, и выразила надежду, что общественность «поймет ее желание сохранить как можно больше нормальности для своих детей».

На следующий день издание The Independent рассказало, что Миддлтон хорошо себя чувствует. Кенсингтонский дворец подтвердил, что операция не связана с каким-либо раковым заболеванием. Представитель дворца указал, что Миддлтон вернется к исполнению своих обязанностей только после Пасхи.