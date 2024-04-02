Биолог рассказал, когда в Египте начинается сезон нападения акул

Встретить акулу в Красном море можно встретить в любое время года, но наиболее опасное время в районе Шарм-эль-Шейха и Хургады — с середины апреля до начала июня. Об этом «Известиям» 2 апреля рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков.

«Акулы обитают не только в Красном море, они распространены по всей экваториальной зоне Индийского, Тихого, Атлантического океанов — в основном в районах побережий. Но вследствие того, что акватория Красного моря — курортная зона, где наиболее часто бывают наши граждане, именно здесь они чаще всего и сталкиваются с акулами», — сказал Мануков.

По его словам, наиболее опасные периоды — те, когда акулы совершают миграции, связанные с сезонными изменениями температуры воды, перераспределением кормовых объектов и размножением.

«В районе Шарм-эль-Шейха и Хургады наиболее опасное время, когда высока вероятность встречи с акулами: с середины апреля до начала июня. В это время многие виды акул мигрируют из Индийского океана в Красное море и подходят к берегам на мелководье, так как здесь обильнее пища и здесь идут спаривание и деторождение. В этот период акулы наиболее агрессивны и очень опасны. Безопасней, но ненамного, период с июня по август, в это время самки акул защищают своих детенышей на мелководье, что также представляет опасность для человека», — отметил эксперт.

По его словам, чтобы избежать ненужной встречи с акулой, необходимо выбирать отели по критериям безопасности — к примеру, наличию сетей в акватории отеля, выбирать отели с лагунами. Соблюдать режим — не заходить в море после 17:00, когда пляжи обычно закрываются, так как после захода солнца увеличивается активность морских обитателей, в том числе и акул.

«Кстати, в некоторых отелях для того, чтобы купаться, организуют специальные группы по 12 человек под присмотром спасателей. Также в период максимальной опасности — с середины апреля до начала июня — необходимо отказаться от дайвинга», — добавил Мануков.

В начале апреля туристов в Хургаде предостерегли от купания в открытом море из-за появления у побережья акул мако, которые могут нападать на людей. Об этом написало издание Al Arabiya.

За день до этого сообщалось, что египтяне потребовали отменить запрет на отлов акул в акватории Красного моря, после того как видеозапись египетского дайвера о его встрече с опасным морским хищником в Красном море вызвала панику среди туристов и владельцев гостиниц.

Отмечалось, что в июне 2023 года власти Египта объявили о начале установки подключенных к спутникам устройств мониторинга для отслеживания перемещения и поведения акул в Красном море для защиты купающихся. Тогда местная администрация объявила, что владельцы курортных отелей обязаны установить в море заграждающие сетки в пределах своих частных пляжей, чтобы гарантировать туристам безопасность на фоне участившихся нападений акул.

Однако в июле 2023 года, после распоряжения властей, произошла новая трагедия у побережья Хургады: акула напала на 23-летнего россиянина, мужчина погиб. После этого власти провинции Красное Море распорядились закрыть все пляжи Хургады.

После этого, в сентябре того же года, сообщалось, что в результате нападения акулы у побережья курорта Дахаб пострадала гражданка Египта.