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Один школьник погиб в результате стрельбы в школе в Финляндии

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Фото: Global Look Press/Lehtikuva/Markku Ulander
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В Финляндии в результате стрельбы в школе Виертола в городе Вантаа к северу от Хельсинки погиб 12-летний ребенок. Как сообщила 2 апреля финская полиция, еще двое школьников получили серьезные ранения.

По данным общественной телекомпании страны YLE, подозреваемый в инциденте, также 12-летний ученик той же школы, скрылся с места происшествия пешком, но позже был пойман полицией в северном пригороде Хельсинки. При нем было оружие, из которого, предположительно, велась стрельба.

Мать 11-летнего ученика, находившего в школе во время инцидента, Аня Хиетамиес, рассказала агентству Reuters, что получила сообщение от дочери после стрельбы.

«Она сказала, что они находились в темном, запертом классе, им не разрешалось говорить по телефону, но они могли отправлять сообщения», — заявила Хиетамис, добавив, что ее дочь была напугана.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен прокомментировала инцидент в школе, отметив, что «день начался ужасающе».

«Я могу только представить себе боль и беспокойство, которые испытывают в данный момент многие семьи. Подозреваемый преступник пойман», — сообщила она в соцсети X (бывш. Twitter).

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