Россияне не пострадали при стрельбе в школе в Финляндии

Посольство РФ не обладает информацией, что среди пострадавших при стрельбе в школе Виертола в городе Вантаа могли быть россияне. Об этом 2 апреля дипведомство сообщило «Известиям».

Там отметили, что обращений от соотечественников после проишествия не поступало.

«Посольство запросило дополнительные сведения у правоохранительных органов Финляндии. Ожидаем ответ в ближайшее время, продолжаем внимательно следить за ситуацией», — заключили в дипведомстве.

Премьер страны Петтери Орпо отреагировал на ситуацию, заявив, что следит за нею.

«Стрельба в Вантаа вызывает глубокую тревогу. Я думаю о жертвах, их близких и других учениках и персонале школы Виертола», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).

Ранее в этот день местная полиция сообщила о стрельбе в школе в городе Вантаа. По информации силовиков, в результате происшествия три человека получили ранения. Всем, включая стрелявшего, по 12 лет. Отмечается, что его задержали, сейчас он под стражей.