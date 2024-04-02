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В Финляндии в одной из школ произошла стрельба

Финская полиция сообщила о пострадавших при стрельбе в школе в Вантаа
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Фото: Global Look Press/Vesa Moilanen via www.imago-imag/www.imago-images.de
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В Финляндии в одной из школ произошла стрельба. Об этом 2 апреля говорится в сообщении местной полиции.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в школе Виертола в городе Вантаа. Силовики находятся на месте происшествия, жителей попросили держаться подальше и не выходить из помещений.

По информации полиции, несколько человек получили ранения, а подозреваемого удалось задержать. Ведомство сообщило, что продолжает расследование.

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19 февраля телеканал NBC News сообщил, что 16-летний школьник, пришедший на уроки с оружием, был ранен полицейскими в Далласе в результате стрельбы. Администрация школы пыталась поговорить с учеником, пока не прибыли полицейские. Это не повлекло никакого результата. Потом в переговоры вступили офицеры. В ходе диалога с вооруженным несовершеннолетним трое стражей порядка внезапно открыли по нему огонь.

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