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Росгвардия помогла пресечь попытку ввоза в Россию взрывчатки с Украины

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Фото: ФСБ России
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В Псковской области сотрудники Росгвардии оказали содействие при пресечении попытке провезти в православных иконах и церковной утвари с Украины иностранную взрывчатку. Об этом 2 апреля сообщили в ведомстве.

«В Псковской области росгвардейцы оказали содействие ФСБ в пресечении попытки ввоза взрывчатки из Украины. Самодельные взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены при досмотре автомобиля на международном пункте пропуска «Убылинка» (граница с Латвией), куда машина прибыла транзитом через страны Евросоюза», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что содействие оказали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области. Они извлекли и обезвредили 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств и 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

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Ранее в этот день в ФСБ сообщили, что в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска в православных иконах и церковной утвари с Украины была найдена иностранная взрывчатка. Правоохранители перекрыли трансграничный контрабандный канал с украинской территории через европейские государства. В результате было задержано лицо, причастное к преступлению. Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

По данным ФСБ, груз везли по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия.

Начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский заявил, что в иконах с Украины был обнаружен гексоген, количество которого хватило бы для подрыва пятиэтажного дома. Водитель автомобиля, который перевозил груз, рассказал, что следовал в Москву.

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