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Эксперт рассказал, как мошенники используют купленные голосовые сообщения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Мошенники могут использовать купленные голоса для совершения звонков или отправки голосовых сообщений со взломанных аккаунтов в соцсетях и мессенджерах рядовым пользователям с целью выманить персональные данные или денежные средства. Об этом «Известиям» 2 апреля рассказал эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Владимир Ким.

«Однако это не означает, что затем эти голоса отправляются в «утиль»: c помощью нейросетей злоумышленники обрабатывают их и повторно используют для других мошеннических схем», — отметил Ким.

В связи с этим он рекомендовал пользователям не предоставлять личные данные во время телефонных разговоров и переписках с малознакомыми людьми.

«В случае получения подозрительного голосового сообщения от знакомого человека с просьбой проголосовать за кого-нибудь в конкурсе или перевести деньги лучше обратиться к этому человеку напрямую. Для защиты личного аккаунта в соцсетях и мессенджерах мы советуем подключить двухфакторную аутентификацию и использовать сложные уникальные пароли, а также периодически менять их», — посоветовал эксперт.

Цифровой угон: мошенники стали красть мобильные номера россиян
​​​​​​​С их помощью можно вывести деньги со счета жертвы

29 марта директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко сообщил, что мошенники с целью обмана россиян стали чаще покупать записи голосов. По его словам, злоумышленники готовы платить за них от 300 рублей до 5 тыс.

23 января источник «Известий» сообщил о случае, когда мошенники, подделав голос родственника жертвы, смогли похитить 100 тыс. рублей. Отмечалось, что жительница Москвы получила голосовое сообщение от мужа сестры с просьбой перевести деньги по номеру телефона, присланному по SMS. Поверив, девушка перевела деньги злоумышленникам. Позднее родственник сообщил ей о взломе своего Telegram-аккаунта и подделке голоса.

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