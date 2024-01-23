Мошенники подделали голос родственника и «одолжили» у жертвы 100 тыс. рублей

Мошенники украли 100 тыс. рублей, подделав голос родственника жертвы в сообщении из мессенджера Telegram. Об этом 23 января сообщил источник «Известий».

В полицию обратилась жительница Москвы, которая получила голосовое сообщение от мужа сестры с просьбой перевести деньги по номеру телефона, присланному по SMS.

Девушка сделала перевод и через некоторое время связалась с родственником по другому мессенджеру. Тот сообщил о взломе Telegram и подделке голоса.

Ранее, 21 января, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что злоумышленники стали использовать новую мошенническую схему, реализуемую через систему быстрых платежей. Она объяснила, что потенциальная жертва при покупке товара в интернет-магазине оставляет на сайте заявку на его приобретение. Затем покупателю звонят или присылают сообщение от афериста, который представляется сотрудником этого магазина. Он сообщает, что товар есть в наличии и его даже можно купить со скидкой, но только при условии оплаты через систему быстрых платежей по QR-коду.