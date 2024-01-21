Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СПБ

Злоумышленники стали использовать новую мошенническую схему, реализуемую через Систему быстрых платежей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале 21 января.

Она объяснила, что потенциальная жертва при покупке товара в интернет-магазине оставляет на сайте заявку на его приобретение. Затем покупателю звонят или присылают сообщение от афериста, который представляется сотрудником этого магазина. Он сообщает, что товар есть в наличии, и его даже можно купить со скидкой, но только при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду.

В случае согласия злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты. Если жертва оплачивает товар, то деньги переходят на счет мошенников.



Волк уточнила, что реализация такой схемы возможна, когда учетные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы. Для того чтобы обезопасить себя, россиянам посоветовали следовать определенным рекомендациям.

«Общайтесь со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях. Не переходите по ссылкам, которые заманивают акциями, подарками и розыгрышами, если они размещены не на сайте интернет-магазина», — подчеркнули в ведомстве.



Также в МВД порекомендовали завести отдельную карту для оплаты товаров на маркетплейсах и вносить на нее сумму, которой хватает только для оплаты конкретной покупки.

Ранее, 17 января, в ЦБ РФ рассказали, что мошенники начали подделывать голоса родных и знакомых своих потенциальных жертв. В регуляторе рассказали, что злоумышленники могут входить в контакт с человеком от имени его близких, имитируя их голоса при помощи специальных программ, для того чтобы вынудить человека раскрыть необходимые сведения или совершить денежный перевод. Сообщается, что чаще всего злоумышленники применяют адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека, например на основе информации, которую он сам разместил на открытых ресурсах.

В ноябре прокуратура Москвы назвала самые распространенные методы, которые используют мошенники для хищения денег. Звонки от фальшивых сотрудников банка или правоохранительных органов стали самым часто используемым способом. В этом случае злоумышленники просят перевести деньги на «безопасный счет» или уговаривают продать квартиру по «фиктивной сделке».