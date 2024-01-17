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В ЦБ предупредили о подделывающих голоса мошенниках

ЦБ: мошенники стали чаще имитировать голоса родных потенциальной жертвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мошенники начали подделывать голоса родных и знакомых своих потенциальных жертв. Об этом в среду, 17 января, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Центробанка РФ.

В регуляторе рассказали, что злоумышленники могут входить в контакт с человеком от имени родных, знакомых или коллег, имитируя их голоса при помощи специальных программ, для того чтобы вынудить человека раскрыть необходимые сведения или совершить денежный перевод.

Мошенники активно используют для обмана комбинированные схемы мошенничества, преимущественно телефонного. Чаще всего применяются адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека, например на основе информации, которую он сам разместил на открытых ресурсах, отмечает телеканал «360». Это могут быть сведения о родственниках, друзьях, работе или досуге.

«Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону», — подчеркнули в регуляторе.

Если возникают малейшие сомнения, следует самостоятельно перезвонить человеку, от имени которого поступил звонок, и уточнить информацию у него, пишет RT.

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Ранее в январе заслуженный юрист России Иван Соловьев перечислил способы защиты пожилых людей от мошенников. Он посоветовал договориться с пожилыми родственниками о том, что решения о любых финансовых операциях должны приниматься сообща. Юрист также порекомендовал предупредить пожилых родных, что не надо отвечать на звонки с незнакомых номеров.

В декабре Банк России рассказал о самых популярных фразах телефонных мошенников, услышав которые, необходимо сразу заканчивать разговор, отмечает сайт kp.ru. Одними из самых популярных фраз злоумышленников являются «безопасный счет», «оформление заявки на кредит», «следственные действия».

Также следует проигнорировать подобные сообщения от аферистов: «зафиксирована подозрительная операция», «ваши деньги пытаются похитить», «продиктуйте код из СМС-сообщения», «истекает срок действия SIM-карты», «вас беспокоит сотрудник службы безопасности банка», сообщает телеканал «Звезда».

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