Защита охлаждением: штрафы банкам за обман клиентов могут поднять до 0,1% капитала

За обман потребителей финуслуг штрафы для банков могут повысить до уровня, сопоставимого с наказанием за нарушение антиотмывочного законодательства. Такие поправки сейчас готовит Центробанк. Они могут быть приняты и вступить в силу уже в этом году, рассказали «Известиям» источники, близкие к регулятору. Сейчас за нарушения антиотмывочного законодательства банкам грозит штраф в 0,1% от собственных средств (капитала), а в некоторых случаях и 1%. А для крупнейших организаций это даже по минимальной планке составляет от нескольких сотен миллионов до почти 6 млрд рублей. Сегодня штрафы за подобное нарушение несопоставимо меньше — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что масштабное повышение суммы наказания за обман потребителей заставит кредитные организации отказаться от недобросовестных практик и изменить политику взаимодействия с клиентами.

Чтобы неповадно было

Одной из важнейших для регулятора задач на данный момент является подготовка законопроекта, который предусматривает многократное повышение штрафов для банков за обман потребителей финуслуг, рассказали «Известиям» два источника «Известий», близких к ЦБ. Причем обсуждается, что размер наказания будет сопоставим с тем, что предусмотрен по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег), уточнил один из собеседников.

Как объяснил адвокат КА «Юков и партнеры» Никита Суклин, сейчас в случае нарушения кредитной организацией требований антиотмывочного законодательства регулятор имеет право взыскивать с нее штраф в размере до 0,1% размера собственных средств (капитала), но не менее 100 тыс. рублей. Но это не предел. Если банк проигнорировал предписание ЦБ или нарушение создало реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), размер штрафа увеличивается вплоть до 1% от капитала.

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Собственные средства, например, у «Сбера» (по рэнкингу «Эксперт РА» на 1 октября 2023 года) составляют около 6 трлн рублей, у ВТБ — более 1,6 трлн, у Газпромбанка — свыше 1 трлн. У других крупнейших игроков, входящих в топ-10, величина капитала находится в диапазоне от 307 млрд до 818 млрд рублей. Простой расчет показывает: если параметры наказания за нарушение антиотмывочного законодательства будут применяться и за обман потребителей, то такие недобросовестные практики будут обходиться банкам в сумму от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов.

Это колоссальное изменение по сравнению с тем, что есть сейчас. Как напомнил Никита Суклин, на данный момент штраф за мисселинг (недобросовестные практики, вводящие потребителя в заблуждение) для должностных лиц составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

— Существенное повышение нужно для того, чтобы на корню пресечь желание кредитных организаций заниматься мисселингом, — пояснил второй источник «Известий».

Первый собеседник «Известий» сообщил, что цикл подготовки и принятия поправок займет от трех до девяти месяцев. В ЦБ надеются, что новые параметры штрафов за обман потребителей вступят в силу еще в этом году, уточнил он.

— Законопроект об усилении ответственности банков за нарушения прав потребителей находится в разработке, параметры обсуждаются, и пока говорить о конкретных размерах штрафов, сроках принятия и начала действия закона преждевременно, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Размер имеет значение

О том, что регулятор предлагает повысить штрафы за нарушение прав потребителей, в конце сентября заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что многие кредитные организации заявляют, что прибыль, которую они получают, продавая новые продукты, во много раз превышает суммы наказания. Как сообщила глава ЦБ, регулятора беспокоит продолжающийся рост жалоб на навязывание услуг. В частности, Банк России видит проблему в сегменте онлайн-кредитования, где бывают случаи покупок скрытых страховок и других ненужных услуг.

Действительно, продажа страховок является одной из самых распространенных практик, подчеркнул глава регионального блока проекта «За права заемщиков» «Народного фронта» Галактион Кучава.

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— Например, организации убеждают клиентов покупать защиту при кредитовании, обещая, что в крайнем случае страховка покроет обязательство. Но никто не предупреждает людей, что основная часть оплаты уходит на агентскую комиссию банка. И в итоге страховка не покрывает кредита, а заемщики платят за нее втридорога, — пояснил эксперт.

По мнению Галактиона Кучавы, именно мизерные штрафы укрепляют банки в мысли, что можно безнаказанно нарушать права потребителей.

— Руководство банков выдает сотрудникам премии за выполнение показателей, которые в несколько раз превышают сумму возможных санкций для должностного лица. А штраф для юрлица даже меньше затрат на кофе для сотрудников одного отделения. Прибыль же, которую банк получает в результате мисселинга, продолжает оставаться настолько серьезной статьей доходов, что позволяет компенсировать ограничения ЦБ и потери из-за экономических шоков, — подчеркнул он.

Представитель ОНФ считает, что повышение штрафов до 0,1% капитала приведет к «тектоническим изменениям» в политике кредитных организаций в этом вопросе.

— Когда кредитная организация будет знать, что ей грозит не безболезненный штраф, а топ-менеджер будет понимать, что это не вероятный легко компенсируемый продолжением практики риск, а вполне реальная угроза сокращения доли собственных средств, только тогда мы и увидим изменение подхода к соблюдению интересов клиента, — уверен Галактион Кучава.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Никита Суклин также согласен, что если штрафные санкции за мисселинг будут установлены на уровне антиотмывочного законодательства, то кредитным организациям придется серьезнее подходить к соблюдению соответствующих ограничений. В этом случае прибыль от недобросовестных практик уже не будет кратно превышать возможные штрафы, отметил он.

В Госдуме также с пониманием отнеслись к возможному масштабному повышению штрафов за мисселинг.

— Проблема есть, когда к основному продукту навязываются дополнительные, и надо искоренить эту практику. Тем более, банки могут зарабатывать и без этого. По прошлому году сектор получил рекордную прибыль, и на этот год хорошие прогнозы, — сказал «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

И, по словам старшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, с ужесточением ответственности банки, очевидно, будут строже относиться к выполнению соответствующих требований. При введении чувствительных штрафов можно не ожидать массовых нарушений, особенно у крупных кредитных организаций, уверен он.