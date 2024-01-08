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Юрист перечислил способы защиты пожилых людей от мошенников

Юрист Соловьев назвал способы защиты пожилых людей от телефонных мошенников
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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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С пожилыми родственниками стоит договориться о том, что решения о любых финансовых операциях должны приниматься сообща, так как именно эта категория людей чаще становится жертвами аферистов. Об этом 8 января рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками Следственного комитета или ФСБ и пытаются убедить человека, что кто-то пытается снять деньги с их счета, а затем предлагают перевести сбережения на чужой якобы безопасный счет.

«Они (пожилые люди. — Ред.) иногда страдают от дефицита положительной оценки, а мошенники говорят: «Какой вы молодец, помогаете следствию!» И всё, человек ведется. Кроме того, играет роль привычка советская — помогать государству и правоохранительным органам. Конечно, это еще и страх за свои сбережения. Ведь мошенники говорят: вы сейчас потеряете средства. И начинается: переводят деньги, кредиты берут, квартиры переписывают», — пояснил эксперт.

Юрист также посоветовал предупредить пожилых родственников, что не надо отвечать на звонки с незнакомых номеров.

«Можно вообще заблокировать звонки с неизвестных номеров. Социальные фонды, собесы, другие госучреждения уже давно не обзванивают граждан по телефону, все вопросы решаются при личном визите. Пенсионер должен понимать, что звонок ему (с неизвестного номера. — Ред.) — это потенциальная опасность», — добавил он.

По словам Соловьева, пожилой человек может сделать генеральную доверенность у нотариуса на своего близкого родственника, чтобы самому не распоряжаться своими счетами. Также можно пойти в банк и оформить запрет на перевод денег.

Кругом обман: восемь признаков потенциальной жертвы афериста
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Ранее, 27 декабря, в ЦБ РФ рассказали, что финансовые аферисты постоянно меняют сценарии обмана, однако есть ключевые фразы, по которым злоумышленников можно распознать.

Среди лидеров такие фразы, как «оформлена заявка на кредит», «сотрудник Центробанка», «специальный или безопасный счет», «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию», «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция», «истекает срок действия SIM-карты», «продублируйте код из SMS-сообщения», «вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка». Эти фразы, а также любые попытки незнакомцев говорить о деньгах и счетах, — повод отключиться и позвонить на горячую линии или по официальному телефону финансовой организации.

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