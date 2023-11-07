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Прокуратура Москвы назвала 10 самых распространенных уловок мошенников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В прокуратуре Москвы 7 ноября перечислили 10 самых распространенных способов мошенничества, используемых для хищения денег. Об этом говорится на сайте ведомства.

Среди самых распространенных уловок аферистов — звонки от якобы сотрудника банка или правоохранительных органов. В этом случае злоумышленники просят перевести деньги на «безопасный счет» или уговаривают продать квартиру по «фиктивной сделке».

Также мошенники часто звонят и представляются родственником, попавшим в ДТП. Эту схему они чаще всего используют против пожилых людей. Аферисты звонят и представляются, при это они плачут или волнуются, чтобы голос невозможно было распознать. В итоге в ходе телефонного разговора родственник сам называет имя, которым далее представляется мошенник и просит денег на лечение или непревличение от уголовной отвественности.

На третьем месте по распространенности мошенничества указана СМС-рассылка с вредоносными программами. Перейдя по ней человек проходит аутентификацию, после которой аферисты получают доступ к девайсу и возможность отправлять от имени владельца сообщения. Также мошенники могут присылать ссылки с просьбой о помощи, но после ввода данных банковской карты похищаются все деньги.

Кроме того, мошенники также часто присылают сообщения от лица руководителя, который позднее связывает человека с «куратором». Тот рассказывает об утечке персональных данных и необходимости участия в «секретной операции» по поимке неких преступников.

Прокуратура столицы напоминает, что нередки случаи, когда злоумышленники обманывают людей такими способами, как интернет-знакомства, предложение по инвестициям и легкий заработок в Сети.

Также аферисты используют в своих схемах обмен или декларирование денежных средств, ошибочный перевод денег или компенсацию за ранее приобретенный якобы некачественный товар, а также необходимое срочное лечение.

«Правило всегда одно — прекратить общение с незнакомцем, который под любыми предлогами убеждает перевести или передать деньги», — заключили в столичной прокуратуре.

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Ранее, 5 ноября, директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов сообщил о мошеннике, который пытался дозвониться абоненту «Билайна» 1145 раз за семь минут, что сделало его самым настойчивым аферистом октября. Специалист уточнил, что при подобных махинациях происходит автоматический дозвон до абонента через подставные номера. Зачастую аферисты переключаются на новую жертву, но в редких случаях пытаются испытывают защиту на прочность.

До этого, 3 ноября, российские банки рассказали о высокой активности мошенников в праздничные дни. Так, в преддверии Дня народного единства фиксировали ряд вариаций мошенничества, в том числе направленного на пожилых и людей, получающих социальные выплаты от государства.

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