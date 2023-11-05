Самый настойчивый аферист октября звонил жертве 1145 раз за семь минут

Мошенник пытался дозвониться абоненту «Билайна» 1145 за семь минут, что сделало его самым настойчивым аферистом октября. Об этом в воскресенье, 5 ноября, рассказал «РИА Новости» директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов.

«Антифрод-система «Билайна» в течение октября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 34 тыс. абонентов. Самая долгая «атака» в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог», — цитирует агентство Алферова.

Специалист уточнил, что при подобных махинациях происходит автоматический дозвон до абонента через подставные номера. Зачастую аферисты переключаются на новую жертву, но в редких случаях пытаются испытывают защиту на прочность.

По словам Алферова, телефонные сети способны выдержать многочисленные одновременные запросы на установление соединений. Так, в нормальной ситуации оператор установит первое соединение, а все остальные получат ответ о том, что абонент занят. При этом в случае со звонком от мошенника отбиваются все попытки дозвониться.

Ранее, 3 ноября, российские банки рассказали о высокой активности мошенников в праздничные дни. Так, в преддверии Дня народного единства фиксировали ряд вариаций мошенничества, в том числе направленного на пожилых и людей, получающих социальные выплаты от государства.