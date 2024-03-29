Мошенники стали покупать записи голосов россиян для обмана

Мошенники с целью обмана россиян стали чаще покупать записи голосов, рассказал 29 марта на круглом столе «Бум телефонного мошенничества в России: когда нас прекратят атаковать?» директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.

«Случаев и кейсов, когда начинается покупка просто голосов людей, становится всё больше», — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что злоумышленники готовы платить за записи голосов от 300 рублей до 5 тыс.

Ранее, 23 января, источник «Известий» сообщил о случае, когда мошенники, подделав голос родственника жертвы, смогли похитить 100 тыс. рублей. Отмечалось, что жительница Москвы получила голосовое сообщение от мужа сестры с просьбой перевести деньги по номеру телефона, присланному по SMS. Поверив, девушка перевела деньги злоумышленникам. Позднее, родственник сообщил ей о взломе своего Telegram-аккаунта и подделке голоса.