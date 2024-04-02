Врач развеял мифы об аутизме

Аутизм — это группа неврологических расстройств, которые меняют восприятие действительности и поведение человека. Долгое время считалось, что аутизмом страдают только дети невнимательных и отстраненных родителей. Эту теорию давно развеяли, но мифов об аутизме по-прежнему много. Самые распространенные из них в разговоре с «Известиями» развеяла врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

«Люди с расстройствами аутистического спектра (РАС) излишне чувствительны к любым переменам. Для них критически важно соблюдать четкий распорядок во всём. Если что-то идет не по плану, их нервная система остро на это реагирует. Им свойственна гиперчувствительность: их раздражают слишком громкие или резкие звуки, яркие запахи и вкусы. Чем предсказуемее жизнь вокруг, тем спокойнее чувствует себя человек. Это если в общих чертах — аутизм проявляется по-разному в зависимости от типа и выраженности расстройства. Одни пациенты склонны к уединению и отрешенности, другие излишне осторожны, ранимы», — сказала невролог.

Существует мнение, что один из явных симптомов аутизма — агрессивность. Оно ошибочно, отмечает врач.

«Повышенная агрессивность и возбуждение сами по себе не свойственны людям с аутизмом. Скорее это следствие неправильной социализации. Если окружающие не понимают потребностей человека с РАС, он вынужден любыми доступными способами защищать свои чувства и границы. Агрессия в этом случае — самый очевидный инструмент. Например, ребенка с признаками аутизма может сильно раздражать шум в группе детского сада. Он не понимает, как избежать дискомфорта, и находит единственное быстрое решение — толкнуть или стукнуть того, кто кричит громче всех, или начать кричать самому, чтобы привлечь внимание окружающих», — пояснила она.

Именно поэтому большое внимание в коррекции аутизма уделяется развитию эмоционального интеллекта и социализации.

«Насколько успешно человек с аутизмом адаптируется к жизни в обществе, опять же, зависит от степени расстройства. По одной из классификаций, принято выделять четыре группы РАС. К первой группе относятся самые тяжелые нарушения. Человек при этом не способен контактировать с окружающими и даже обслуживать себя. А для четвертой группы характерны лишь легкие нарушения, которые посторонний человек вполне может принять за особенности характера. Ребенок с таким типом аутизма идет на контакт, может анализировать поведение, делать выводы, дружить, выстраивать отношения в будущем, влюбляться. У него есть способности к обучению. При этом он быстро утомляется, ему сложно запоминать что-то, удерживать внимание, он излишне робкий, стеснительный, осторожный», — объяснила Екатерина Демьяновская.

Чаще всего выяснить, что конкретно привело к развитию аутизма, невозможно. Можно обозначить круг вероятных причин.

«Это могут быть генетические нарушения. Причем, как правило, мутации возникают спонтанно, а не передаются по наследству. Кроме того, аутизм может развиваться под влиянием факторов окружающей среды. Есть данные, что развитие аутизма у ребенка может спровоцировать прием противосудорожных препаратов во время беременности. Кроме того, риск аутизма у ребенка возрастает, если беременная женщина переболела вирусной инфекцией. А вот версия о том, что аутизм появляется после прививок, не нашла убедительных научных доказательств», — добавила она.

Как правило, симптомы становятся заметными, когда ребенку исполняется три года, но первые звоночки могут появиться и раньше — еще на первом году жизни. Младенец практически не улыбается и вообще редко проявляет эмоции, не смотрит в глаза даже самым близким взрослым. Одно из самых частых проявлений аутизма — задержка речевого развития.

Специфического лечения аутизма не существует. Но есть специальные методики, которые помогают скорректировать трудности и особенности человека с РАС. В коррекции применяют поведенческую, сенсорную, игровую терапию.

«Есть еще два распространенных мифа об аутизме, которые противоречат друг другу. Одни думают, что у людей с этим расстройством обязательно снижен интеллект. Другие считают, что все аутисты обладают исключительными талантами. Оба утверждения не совсем верны. Для большинства типов аутизма действительно характерно снижение интеллекта, но так происходит не всегда. Люди с РАС могут демонстрировать удивительные когнитивные способности. Среди них есть талантливые художники, музыканты, писатели. Возможно, этому способствует особенность таких людей уходить в какой-то процесс с головой, не отвлекаясь ни на что», — резюмировала врач.

В мае 2023 года основательница благотворительного фонда «Жизнь в радость» Марина Волкова назвала признаки ментальных проблем со здоровьем у малышей. Например, когда годовалый ребенок не откликается на имя, отсутствует зрительный контакт и указательный жест, либо нет речи до двух лет (словарный запас ребенка к двум годам составляет 200–300 слов, в этом возрасте ребенок способен составлять короткие предложения).