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Эксперт назвала первые симптомы ментальных нарушений у детей

Эксперт Волкова: если ребенок не заговорил до двух лет, это может указывать на ментальные нарушения
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Фото: Global Look Press/Zhan Yan
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Риск рождения ребенка с ментальными проблемами со здоровьем присутствует в любой семье. О первых симптомах таких отклонений «Известиям» 10 мая рассказала основательница благотворительного фонда «Жизнь в радость» Марина Волкова.

Как отметила Волкова, большинство самых тяжелых диагнозов распознаются врачами еще на этапе рождения, а также в период беременности. При этом, тяжелее всего распознать расстройство аутистического спектра (аутизм) или задержку психомоторного/психоречевого развития, что в дальнейшем может привести к умственной отсталости.

«Если годовалый ребенок не откликается на имя, отсутствует зрительный контакт и указательный жест, либо нет речи до двух лет (словарный запас ребенка к двум годам составляет 200-300, в этом возрасте ребенок способен составлять короткие предложения) — это первые признаки ментальных проблем со здоровьем. С ними стоит обратиться к неврологу, чтобы получить направление к узкоспециализированным специалистам», — рассказала она.

В частности, по ее словам, для общей диагностики, помимо консультации невролога, может потребоваться консультация нейропсихолога. В случае с отставанием в речевом развитии необходим осмотр логопедом-дефектологом, при проблемах с двигательным аппаратом — врачом-реабилитологом, при проблемах со слухом и зрением — сурдологом и тифлопедагогом соответственно.

«Совместная работа врачей — ключ к успешной терапии, когда специалисты в команде решают задачи по оздоровлению ребенка. Специалистам необходимо взаимодействовать по проблемам здоровья ребенка, в процессе обмена мнениями будет выработан единый подход для улучшения его состояния организма здоровья», — подчеркнула Волкова.

В заключение она посоветовала родителям не ждать трех лет, если специалисты говорят, что «пройдет само». Чем раньше начнется абилитация ребенка, тем для него будет лучше.

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18 апреля президент гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская рассказала о причинах появления заикания у детей и взрослых. В частности, она пояснила, что у появления заикания есть два наиболее чувствительных периода. Один из них приходится на два–три года, когда у детей начинается активное овладение речью, — ребенок хочет сказать многое, но его артикуляционный аппарат не успевает произносить всё задуманное. Другой период приходится на возраст семи лет, когда ребенок начинает много писать.

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