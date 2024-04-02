Палестина призвала проголосовать на заседании СБ ООН за ее вступление в организацию

Палестина хотела бы, чтобы на предстоящем заседании Совета Безопасности (СБ) ООН прошло голосование о ее присоединении к объединению. Об этом 1 апреля сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

«Цель состоит в том, чтобы вынести запрос на голосование в Совете Безопасности в этом месяце», — сказал он в беседе с Reuters.

Мансур добавил, что на заседании СБ ООН могут одобрить заявку Палестины на вступление, поданную ею еще в 2011 году, если США в очередной раз не воспользуется правом вето, с целью заблокировать присоединение страны.

Встреча состоится 18 апреля. Посол Мальты в ООН Ванесса Фрейзер заявила, что еще не получала официального запроса от палестинцев. Валлетта примет полномочия председателя Совета Безопасности в апреле, напоминает телеканал Al Arabiya.

Ранее, 28 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Известиям», что ООН и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) имеют двойные стандарты и поразительное двуличие по отношению к коллективному наказанию палестинского народа, которое длится пять месяцев. Он отметил, что создание Палестиной своего государства — единственно верный путь прекращения кровопролития.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.