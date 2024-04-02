Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет

Минувшая ночь в Москве, по данным метеорологов, стала самой теплой для 2 апреля за последние 75 лет наблюдений. Об этом 2 апреля сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В ночь на 2 апреля минимальная температура воздуха в Москве на ВДНХ, составила +9,3 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за последние 75 лет. <...> Причиной теплой ночи стала продолжающаяся адвекция теплого воздуха, что видно на графике хода температуры на уровне 850 гПа», — отметила специалист в своем Telegram-канале.

До этого самой теплой ночь 2 апреля была в прошлом году, когда температура составила +6,3 градуса.

«А экстремально теплая ночь в апреле в столице наблюдалась 25 апреля 2023 года, минимальная температура составила +9,8 градуса», — рассказала Позднякова.

Ранее 2 апреля в Гидрометцентре сообщили, что в этот день жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +21 до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11.

До этого, 1 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе жителей Москвы ждет очень контрастная погода — от аномальных для этого времени +22 градусов в начале до –4 в конце. Например, во вторник, 2 апреля, отклонение от нормы составит 12 градусов, эта средняя температура соответствует тому, что обычно наблюдается в конце мая, отметил он.