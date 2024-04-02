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Синоптики спрогнозировали потепление до +23 градусов в Москве 2 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до +23 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона 2 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +21 до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11.

В Московской области днем прогнозируют от +18 до +23 градусов, ночью станет прохладнее — до +8.

Ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

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Ранее, 1 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе жителей Москвы ждет очень контрастная погода — от аномальных для этого времени +22 градусов в начале до –4 в конце. Например, во вторник, 2 апреля, отклонение от нормы составит 12 градусов, эта средняя температура соответствует тому, что обычно наблюдается в конце мая, отметил он.

До этого, 31 марта, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сход постоянного снежного покрова в Москве прогнозируется к 4 апреля. Он добавил, что в Московской области снег сошел в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, Коломне и других городах.

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