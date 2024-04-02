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Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

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Фото: официальный сайт мэра Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 2 апреля, рассказал, что в 2024 году будет благоустроена Кадашевская набережная столицы.

«Кадашевская набережная — одно из красивейших мест в центре Москвы, получила такое название потому, что некогда здесь изготавливали бочки — кади. Задача благоустройства — сохранить этот уникальный памятник градостроительства XVIII века, добавив комфорта и функциональности», — говорится в личном блоге Собянина.

Мэр сообщил, что в ходе работ будет сохранен исторический облик набережной, но она станет комфортнее и функциональнее.

Планируется расширить пешеходную зону вдоль реки, а на проезжей части появится новый асфальт. Прилегающие переулки также благоустроят, а фонари в историческом стиле и художественная подсветка сделают приятнее вечерние прогулки.

«Сейчас на Кадашевской набережной практически нет зеленых насаждений, да и в переулках их маловато. Чтобы исправить ситуацию, высадим более 100 деревьев и кустарников, в том числе декоративную яблоню, серебристый клен, спирею, сирень и чубушник», — добавил Собянин.

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Ранее, 29 марта, Собянин рассказал о преображении московского городского вокзала Щербинка. Он назвал основной задачей модернизации столичного транспорта работу над улучшением комфорта поездок для пассажиров.

До этого, 5 марта, мэр Москвы рассказал, что на станции МЦД Лианозово закончены строительные работы по возведению городского вокзала. Он станет 50-м по счету в городе. Градоначальник обратил внимание, что несколько лет назад в Лианозове была только железнодорожная платформа, а сейчас на этом месте пересекаются МЦД-1 и метро, а также наземный городской транспорт.

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