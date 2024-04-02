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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.

«За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», ― отметил российский лидер в своем поздравлении, которое приводится на сайте президента Белоруссии.

Также президент Путин отметил унифицированное законодательство РФ и РБ на важнейших направлениях и базу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики. Кроме того, российский лидер указал на успешное формирование общего социально-экономического пространства с участием Москвы и Минска.

«В ходе январского заседания Высшего государственного совета Союзного государства был утвержден новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов», ― напомнил президент России.

В свою очередь, Александр Лукашенко назвал сотрудничество России и Белоруссии самым успешным опытом совместной интеграции на территории бывшего СССР. Он указал на новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества двух государств, призванные улучшить благосостояние россиян и белорусов.

«Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене», ― подчеркнул белорусский лидер.

День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. Праздник символизирует общность исторических судеб и многовековую дружбу двух братских народов.

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Ранее, 29 марта, президент России Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия должна строить свои контакты с ближайшими партнерами с учетом взаимных интересов стран. Российский лидер отметил, что РФ традиционно строит контакты с союзниками в таком ключе и благодаря этому улучшает торгово-экономические и политические связи страны с соседями.

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