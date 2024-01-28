Ледовые творцы: РФ и Белоруссия готовят совместные проекты в Антарктиде

Отношения Москвы и Минска развиваются энергично по всем направлениям — от промышленности до культуры. Причем сотрудничество настолько плотное, что у стран есть совместные интересы даже в Антарктиде. Об этом рассказал Владимир Путин 28 января на встрече с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. По словам белорусского президента, Москва и Минск делают общее дело, пока Украина и страны Прибалтики «ищут за морями лучшей жизни». В этот же день лидеры дали старт вводу в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде и осмотрели самый большой хоккейный стадион в мире. О том, что подарили президентам в Санкт-Петербурге и как будут жить исследователи Антарктиды при –80 °C , — в материале «Известий».

Что лидеры России и Белоруссии обсудили на переговорах

Владимир Путин продолжает работу в Санкт-Петербурге. 28 января, несмотря на календарный выходной, у президента был насыщенный рабочий график. В течение дня российского лидера сопровождал его белорусский коллега Александр Лукашенко, который прилетел в Северную столицу накануне для участия в мероприятиях к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Выяснилось, что белорусский президент даже перекроил свой график, чтобы приехать в Петербург. К слову, из-за плотной программы лидерам удалось поговорить тет-а-тет лишь ближе к вечеру в Константиновском дворце. Главы государств провели двустороннюю встречу в преддверии заседания Высшего госсовета Союзного государства, запланированного на 29 января.

Президентам было что обсудить за пределами официальной программы мероприятий: двусторонние отношения развиваются по всем направлениям — промышленность, сельское хозяйство, наука, образование и культура.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Энергично показала себя и торговля между РФ и Белоруссией. За первые 10 месяцев прошлого года товарооборот вышел на $42,5 млрд, рассказал Владимир Путин. РФ остается крупнейшим инвестором в белорусскую экономику — сумма вложений достигла $4 млрд. Александр Лукашенко признался, что ни одна страна не способна так относиться к Белоруссии, как Россия.

— Какая страна могла бы предоставить такие возможности такой стране, как Беларусь. Ведь мы в России по большому счету не видим никаких проблем <…>. А что мешало Украине и балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, мы вместе победили в этой страшной [Великой Отечественной] войне. Давайте вместе двигаться в этом направлении? Нет, не хочется, ищут за морями лучшей жизни, — сказал белорусский лидер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Одной из тем на переговорах стала и специальная военная операция, об этом сказал Владимир Путин в открытой части встречи. Александр Лукашенко уточнил, что в течение дня президентам удалось обсудить вопросы развития военно-промышленного комплекса с учетом СВО. Однажды, выразил надежду он, представители Украины будут вместе с РФ и Белоруссией открывать памятники жертвам нацизма.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров в беседе с «Известиями» напомнил, что последние девять лет Украина находится под внешним управлением стран Запада, который фактически создавал «альтернативную историю, географию и вообще среду» для украинского народа.

— Мы видим трагедию, которую переживает близкий нам украинский народ, который находится сейчас в заложниках. Но я уверен, что многие уже пересмотрели свои взгляды. Пример — новые субъекты РФ, которые на основании референдума вошли в состав нашей страны, — сказал «Известиям» Артем Туров.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время делового ужина в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Международная повестка также обсуждалась в закрытой части: Владимир Путин пообещал затронуть работу Москвы и Минска на площадке СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС. Партнерство между странами настолько плотное, что у России и Белоруссии есть и совместные интересы даже в Антарктиде, что порадовало обоих лидеров.

— Казалось бы, где мы, а где Антарктика? Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать, и мы будем, безусловно, это делать, — сказал Владимир Путин.

Как шли работы по строительству зимовочного комплекса в Антарктиде

В этот же день главы государств из Константиновского дворца вышли на связь со станцией «Восток» в Антарктиде, где ввели в эксплуатацию флагманский российский проект — первый современный зимовочный комплекс. У РФ, к слову, и так самое большое представительство в Антарктиде: здесь находится пять российских круглогодично действующих научных станций. Причем если большинство расположено на побережье, то «Восток» — единственная станция в центральной части континента.

Проводимые здесь исследования имеют большое научное значение, поскольку они дают ключ к пониманию истории жизни планеты. К примеру, в 2012 году на станции было совершено мировое научное открытие. Российские ученые, пробурив более 3,7 тыс. м льда, достигли поверхность уникального реликтового озера, названного в честь станции.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко принимают участие в мероприятии по случаю ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Константин Завражин

Тем не менее условия на станции были весьма аскетичными и далекими от современного комфорта, сказал Путин. Последний капремонт был здесь более 40 лет назад, а первые строения и вовсе ушли под снег. Теперь новый комплекс оснащен не только исследовательской лабораторией, но и зонами для отдыха и занятий спортом, медицинским блоком для проведения операций и стоматологическим кабинетом. Зимой тут могут жить до 15 человек, а летом — до 35 человек. Сам комплекс состоит из пяти блоков общей площадью более 3 тыс. м. Он стоит на опорах, которые позволяют регулировать его высоту в зависимости от уровня снежного покрова. Президентам во время церемонии продемонстрировали кадры строительства. И они, казалось, были очень впечатлены. Владимир Путин, даже не отрываясь от экрана, что-то говорил своему белорусскому коллеге, активно жестикулируя, вероятно, делясь своими соображениями о сложности таких работ.

— Условия на станции «Восток», без всякого преувеличения, экстремальные. Настоящее высокогорье — почти 3,5 тыс. м над уровнем океана. Низкое содержание кислорода, максимально сухой воздух, жесткое ультрафиолетовое излучение. А еще надо к этому прибавить удаленность от берега — порядка 1,5 тыс. км. И пять месяцев полной темноты, — перечислил он.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко принимают участие в мероприятии по случаю ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Константин Завражин

Действительно, строители работали в условиях полярной ночи, и температура на станции опускалась ниже –80 °C. Для работы там люди проходили спецподготовку, включающую восхождение на Эльбрус, так как, находясь на станции, они фактически строят на вершине горы. Александр Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру «когда-нибудь махнуть» в Антарктиду, и тот ответил с улыбкой: «Да, хорошо».

Теперь станция «Восток» с новым зимовочным комплексом станет открытой площадкой для исследователей из многих стран. Однако пока правительство РФ не приняло решения о финансировании работы ученых, но обязательно сделает это, подчеркнул президент. РФ также помогает Белоруссии создавать в Антарктиде свою первую станцию «Гора Вечерняя», добавил на церемонии глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Следом президенты вместе приехали на самый большой хоккейный стадион в мире — новый спортивно-концертный комплекс «СКА Арена», который вмещает 21,5 тыс. зрителей. Осмотрев его, Владимир Путин и Александр Лукашенко направились в раздевалку хоккейной команды, чтобы пообщаться со спортсменами. Хоккеисты подарили президентам две форменные футболки и пригласили глав государств выйти к бортам катка и посмотреть тренировку.