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На Украине заявили о появлении БПЛА с дальностью более 1 тыс. км

Министр Федоров заявил о дронах у ВСУ с дальностью более 1 тыс. км
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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На Украине появились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), радиус действия которых от 700 км до 1 тыс. Об этом глава минцифры Украины Михаил Федоров заявил в интервью изданию Die Welt в понедельник, 1 апреля.

«Сегодня ситуация на поле боя зависит от количества БПЛА. <...> В некоторых случаях беспилотники стали заменой артиллерии. Конечно, полностью дроны ее не заменят, но в какой-то степени уже берут на себя ее функцию», — сказал он.

Глава минцифры Украины добавил, что страна развивает наземные робототехнические комплексы и средства радиоэлектронной борьбы для беспилотников. Также разработчики экспериментируют с внедрением искусственного интеллекта в работу БПЛА — к концу года могут быть представлены первые модели.

В целом за год на Украине намерены создать более 1 млн дронов, в том числе применяя искусственный интеллект. Федоров уточнил, что производство дронов дальнего действия уже возросло в 10 раз по сравнению с предыдущим годом.

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Ранее в этот же день гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные дроны ВСУ, Дмитрий Кузякин заявил, что Украина нарастили производство FVP-дронов до 1 млн, однако у них нет возможности наладить инфраструктуру по их доставке и подготовке расчетов.

До этого, 28 марта, журналист, главный редактор портала «Цензор.Нет» Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский солгал об обеспечении ВСУ дронами. По словам Бутусова, министерство стратегической промышленности Украины в отчете за первые два месяца 2024 года заявило, что было произведено 200 тыс. беспилотников, однако на фронт они поступили в гораздо меньшем объеме.

В начале января военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказывал, что бойцы ВСУ часто собирают свои БПЛА из запчастей и комплектующих, поставляемых Западом. К одному из таких относится, например, «Баба-яга». Он отметил, что данный беспилотник представляет собой поршневой дрон самолетного типа с дальностью полета до 300–400 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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