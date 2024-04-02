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Житель Техаса заразился птичьим гриппом после контакта с коровами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У мужчины в американском штате Техас выявили птичий грипп после контакта с инфицированными дойными коровами. Об этом 1 апреля сообщила газета The New York Times.

По данным издания, мужчина обратился к врачам, пожаловавшись на конъюнктивит. У него диагностировали птичий грипп. сейчас мужчина проходит курс лечения противовирусными препаратами и уже поправляется.

Отмечается, что это второй случай заражения человека птичьим гриппом в США. Первый зафиксировали в 2022 году. Эксперты утверждают, что риск массового распространения болезни среди людей является низким.

Высоковирулентный вирус птичьего гриппа впервые был обнаружен в конце марта у дойных коров в Техасе и Канзасе, он уже распространился на стада еще в четырех штатах США. Специалисты также полагают, что вирус был занесен дикими птицами, пишет сайт kp.ru.

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В декабре 2023 года газета Guardian сообщила, что птичий грипп в Антарктиде привел к гибели сотни морских слонов и других животных. Первые вспышки заболевания ученые зафиксировали среди бурых поморников у западного побережья Южной Джорджии, сообщает телеканал «360». Предыдущие вспышки в Южной Африке, Чили и Аргентине показали, что они восприимчивы к этой болезни, пишет «Ридус».

Также в декабре иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что птичий грипп — первый кандидат на новую пандемию, которая может оказаться достаточно тяжелой. На это указывает опасная эволюция вируса, дающая ему возможность передаваться от человека к человеку. Крючков отметил, что в последние годы прорывы межвидового барьера происходят всё чаще.

В ноябре вспышку высокопатогенного вируса птичьего гриппа выявили во Франции. Недуг поразил одно из животных на ферме, которая специализируется на выращивании индейки, пишет RT.

В июле 2023 года в Польше зафиксировали случаи заражения кошек птичьим гриппом. Было исследовано 47 проб среди кошек и одного каракала, по результатам исследований было принято решение усыпить 14 кошек, еще 11 умерли, пишет НСН.

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