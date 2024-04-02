Эксперт предупредила о мошеннической угрозе от звонков из «налоговой»

Мошенники могут выдавать себя за работников Федеральной налоговой службы (ФНС) и предлагать гражданам прислать документы по поддельной ссылке. Об этом предупредила руководитель налоговой практики МКА «Аронов и партнеры» Виталия Мурылева-Казак в интервью агентству «Прайм» 2 апреля.

«Если кто-то звонит вам и представляется сотрудником налоговой службы, это повод сразу же насторожиться», — подчеркнула она.

Налоговый кодекс РФ позволяет ставить налогоплательщиков в известность о наличии задолженности при помощи электронной почты или SMS. Однако для этого налоговому органу нужно специальное разрешение, подписанное налогоплательщиком. Если человек его не давал, письма и сообщения приходят от мошенников, добавила эксперт.

Чаще всего коммуникация с гражданами происходит через специальный сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Инспекторы налоговой службы редко звонят по телефону или связываются с гражданами через SMS.

«Если собеседник называет себя налоговым инспектором, уточните у него, в какой инспекции он работает. Если он не может назвать номер или называет налоговую, в которой на учете вы не стоите, кладите трубку. В том случае, если номер инспекции назван верно, попросите его представиться, спросите, в каком отделе он работает, затем положите трубку и позвоните в налоговую», — проинструктировала Мурылева-Казак.

В организации должны будут подтвердить или опровергнуть, работает ли у них такой сотрудник.

Она отметила и то, что способы подачи налоговых деклараций ограничены российским законодательством. Граждане могут представить их только в «Личном кабинете налогоплательщика» или в бумажном виде. Вариантов перейти по ссылке в электронном письме или SMS, чтобы прислать декларацию, не существует.

Налоговые органы не станут выяснять у граждан реквизиты банковских карт — в этом нет необходимости. Идентификация личности налогоплательщика происходит через ИНН, а если инспектору потребуется информация о банковских счетах человека — он сможет получить ее, не прибегая к данным карт, резюмировала Мурылева-Казак.

25 марта начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко рассказал, что у кибермошенников нет схемы атак на россиян, которую они бы использовали чаще всего. При этом в последнее время стало популярным использование мессенджера Telegram.

До того, 20 марта, руководитель пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин рассказал, что полицейский никогда не позвонит человеку и не заявит, что ему нужно поучаствовать в какой-то операции по поимке мошенников и для этого перевести свои деньги на некий резервный счет. Таких запросов полиции не существует, это мошеннические схемы.