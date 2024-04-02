С 2017 года в Москве обновили системы газоснабжения почти в 1,9 тыс. жилых домов

В Москве с 2017 года в рамках столичной программы капремонта обновили системы газоснабжения почти в 1,9 тыс. жилых домов. Об этом 1 апреля сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в программу вошло свыше 29,4 тыс. домов, их общая площадь составила свыше 290 млн кв. м. Специалисты не только обновляют фасады, крыши и входные группы, но также и инженерные системы.

«С 2017 года выполнили капремонт внутридомовых систем газоснабжения в 1866 многоквартирных домах», — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Современный ремонт газового оборудования, по словам заммэра, является важным условием его безопасной эксплуатации и бесперебойного газоснабжения.

Бирюков отметил, что в ходе ремонта газового оборудования специалисты устанавливают шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия — они ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии, пишет «Москва 24». Также устанавливаются гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой, что помогает исключить аварийные ситуации.

В конце февраля в министерстве ЖКХ Московской области сообщили, что специалисты Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья до конца года заменят внутренние инженерные коммуникации в 1763 жилых домах. Будет проведен ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, сообщает телеканал «360».

В январе Бирюков рассказал, что в жилых домах Москвы в 2023 году поменяли почти 4 тыс. лифтов. Больше всего лифтов поменяли в Южном (612), Юго-Западном (580) и Юго-Восточном (472) административных округах, пишет RT. Лифты в домах, находящихся на балансе регионального оператора, меняют строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации, уточняет РИАМО.