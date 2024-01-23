В 2023 году в Москве поменяли около 4 тыс. лифтов в жилых домах
В жилых домах Москвы в 2023 году поменяли почти 4 тыс. лифтов. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Всего в прошлом году, по словам чиновника, специалисты заменили более 3,8 тыс. лифтов в жилых домах по программе капремонта. Больше всего лифтов поменяли в Южном (612), Юго-Западном (580) и Юго-Восточном (472) административных округах, отмечает телеканал «360».
Бирюков добавил, что в период с 2011 по 2023 год в Москве произвели замену более 45,2 тыс. лифтов, пишет RT.
Срокам эксплуатации лифтов уделяют особое внимание, поскольку они относятся к оборудованию повышенной опасности, требующему регулярных проверок технического состояния и своевременной замены, отмечет РИАМО.
Лифты в домах, которые находятся на балансе регионального оператора, меняют строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Такое правило действует с 2018 года, пишет ИА «Регнум».
Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Бирюков добавил, что жилые дома оснащают лифтами, собранными в Москве и Московской области. Их характеристики полностью отвечают современным требованиям безопасности и комфорта, уточняет сайт kp.ru.
В июне прошлого года стало известно, что московские специалисты разработали обновленную версию скоростных лифтовых кабин. Новинки отличаются дизайном, габаритами (высота их достигает 2,2 м), а также грузоподъемностью: одна из обновленных кабин сможет перевозить до 2 тыс. кг. Ежегодно планируется выпускать свыше 500 единиц такой продукции, пишет НСН.