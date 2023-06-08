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В Москве разработали новые модели скоростных лифтов

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Московские специалисты разработали обновленную версию скоростных лифтовых кабин. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, обновленная версия уже готовится к серийному производству. Новинки отличаются дизайном, габаритами — высота их достигает 2,2 м, а также грузоподъемностью: одна из обновленных кабин сможет перевозить до двух тысяч килограммов. Ежегодно планируется выпускать свыше 500 единиц такой продукции, пишет НСН.

Завод «МЭЛ» стал первым в отрасли, который запустил производство лифтов со скоростью 2,5 м/с. В 2023 году компания начала строительство нового цеха, который позволит увеличить объем производства в 1,5 раза, отмечает сайт kp.ru. Помимо этого, новый цех позволит получить рабочие места 85 специалистам, пишет «Москва 24».

Одна из серий под названием «Космос» представлена в 10 вариантах отделки в цветах планет и звезд Солнечной системы. Другая серия — «Широта» — посвящена российской природе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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В мае в МЧС посоветовали детям не заходить в лифт с незнакомцами и не паниковать в случае поломки.

Специалисты рассказали, что если кабина вдруг остановилась, не нужно паниковать, прыгать и стучать в двери, следует вызвать диспетчера.

Кроме того, нельзя пользоваться неисправным лифтом, лучше подняться по лестнице.

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