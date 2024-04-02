Симоньян отказалась уходить из публичного поля из-за угрозы покушения

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на информацию о готовящемся на нее покушении заявила, что не собирается «уходить из публичного поля». Об этом она рассказала 1 апреля в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

«Я это не допускаю, я это знаю. <...> Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», ― заявила Симоньян в эфире «Фридрих-шоу».

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