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Политолог назвал обвинения СБУ в отношении Симоньян игрой для украинского зрителя

Семеновский: обвинения СБУ в отношении Симоньян — игра для украинского зрителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Никакого реального привлечения к ответственности главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян после предъявленных Службой безопасности Украины (СБУ) обвинений не последует, украинское руководство лишь пытается таким образом поддерживать истерию внутри общества, что против него ведется борьба. Таким мнением 1 апреля с «Известиями» поделился доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ, политолог Игорь Семеновский.

Эксперт обратил внимание, что подобные заявления делаются на регулярной основе. В частности, такие обвинения предъявляются лидерам российского общественного мнения, тем людям, которые задают тон в информационной повестке России, а затем на них пытаются совершить покушение.

«К сожалению, мы понимаем, что и Владлен Татарский, и Дарья Дугина, и [Владимир] Жога и Моторола (Арсен Павлов. — Ред.), к сожалению, они были такими целями и против них также выдвигались подобного рода обвинения», — сказал Семеновский.

По его словам, эти обвинения абсурдны и они в очередной раз демонстрируют суть украинского режима. Уголовными делами по данному факту вряд ли кто-то на Украине будет заниматься, убежден политолог.

«Если брать четыре состава, которые были предъявлены сейчас Маргарите Симоньян, конечно, глупо говорить, что Маргарита Симоньян какой-то геноцид совершала. Уголовный кодекс Украины содержит такую статью, но говорить о том, что российский журналист что-то подобное совершает, — это абсолютно абсурдно и противоречит здравому смыслу. <…> Никакого реального привлечения к ответственности не будет, это чисто игра для украинского зрителя и для европейской аудитории», — указал Семеновский.

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Ранее в этот день СБУ в своем Telegram-канале сообщила о заочном обвинении журналистки в «призывах к геноциду», «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «пропаганде войны», «оправдании, признании правомерной, отрицании российской военной спецоперации против Украины, прославлении ее участников».

Симоньян в ответ на новые обвинения со стороны СБУ заявила, что нападки Киева сделаны в том числе, чтобы лишить ее возможности посещать другие страны. Журналистка подчеркнула, что она расстроилась бы, только если не имела бы возможности посещать Краснодарский край, откуда она родом. Кроме того, в беседе с «Известиями» главред RT предположила, что обвинения со стороны СБУ могут быть попыткой оправдаться на случай, если ее убьют. Она подчеркнула, что понимает опасность происходящего, однако не намерена «прятаться в бункере».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала претензии к Симоньян «идиотической новостью» и отметила, что таким образом Украина решила отметить 1 апреля — День дурака. Дипломат предположила, что президент страны Владимир Зеленский готовился к празднику целый год.

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