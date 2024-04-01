В АКОРТ предрекли рост количества отечественного вина на полках магазинов России

В большинстве торговых сетей России отечественные вина занимают значительную долю в ассортименте, сообщил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. При этом количество российского вина на полках магазинов продолжит планомерно расти, считает эксперт. В то же время он отметил, что доля вин из недружественных стран составляет не более трети от объема продаж этого импортного алкогольного напитка.

Ранее в этот день издание РБК, ссылаясь на данные торговой статистики главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, сообщило, что с 1 августа 2023 по 31 января 2024 года страны Евросоюза сократили поставки тихих и игристых вин в Россию на 37,2% по отношению к аналогичному периоду 2022–2023 годов.

«Для сохранения разнообразия ассортимента с учетом разных предпочтений российских потребителей ритейлеры сохраняют присутствие вин из ключевых регионов производства — Франции, Италии, Испании. По нашим оценкам, доля вин из недружественных стран составляет не более трети от объема продаж импортного вина», — рассказал председатель президиума АКОРТ.

По его словам, доля российского вина в объеме реализации составляет более 50%.

«Уже сейчас в большинстве торговых сетей отечественные вина занимают значительную долю в ассортименте, а их доля в объеме реализации составляет более 50%. Иными словами, большое число потребителей голосует рублем за российское вино», — подчеркнул Караваев.

Эксперт обратил внимание на то, что существует тенденция к расширению представленности отечественного вина на полках, в том числе в средней и высокой ценовой категориях.

«Положительный эффект в популяризации российского виноделия оказывают регулярные акции «Дни российских вин», которые организованы Минпромторгом России, Минсельхозом России и Роскачеством и поддерживаются ритейлерами — членами АКОРТ. По мере развития отечественного виноделия количество российского вина на полках магазинов продолжит естественным образом планомерно и устойчиво расти», — заключил он.

Ранее, 5 марта, исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников сообщил, что организация обратилась к правительству и Госдуме с предложением установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Кроме того, в АВВР предложили снять льготы, действующие в настоящее время для всех разновидностей вин из Грузии.

До этого, 20 декабря 2023-го, в АВВР рассказали «Известиям», что российские производители вина имеют значительный потенциал по наращиванию выпуска напитка.