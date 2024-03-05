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АВВР предложила ввести пошлину в 200% на поставки вина из стран НАТО

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Фото: TASS/DPA/Silas Stein
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Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) предложила установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Такое заявление сделал исполнительный секретарь организации Алексей Плотников в интервью «РИА Новости» во вторник, 5 марта.

«Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство и экспертный совет комитета Госдумы по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200%», — рассказал он.

Плотников сообщил, что АВВР также предложила снять льготы, действующие в настоящее время для всех разновидностей вин из Грузии.

Кроме того, ассоциация предложила внести изменения относительно и российских вин. Так, квота на них в магазинах должна составить 20%, а в дальнейшем постепенно возрасти до 50%. Такие нововведения могут быть реализованы с 1 сентября.

Еще одно предложение АВВР касается кафе. Плотников заявил, что с того же числа в винных картах заведений общественного питания количество алкоголя российского производства должно составить не менее 50%. Кроме того, такие позиции будут располагаться в начале списка.

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Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что винодельческая отрасль России сделала серьезный шаг в своем развитии, в том числе и благодаря принятым государством мерам. Он продолжил, что виноделие требует господдержки, Минсельхоз поддерживает виноделов.

В декабре прошлого года в АВВР рассказали «Известиям», что российские производители вина имеют значительный потенциал по наращиванию выпуска напитка.

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