Обвинение запросило Петру Верзилову 8,5 года за фейки о ВС РФ

Представитель обвинения при повторном рассмотрении дела запросил 8,5 года колонии за фейки о Российской армии бывшему издателю признанной иноагентом «Медиазоны» Петру Верзилову (признан в РФ иностранным агентом). Об этом 1 апреля сообщил источник «Известий» в суде.

Как отмечается, он обвиняется в нарушении п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Оглашение приговора назначено на 2 апреля в 9:15 мск.

Ранее, 11 марта, Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову и передал уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В ноябре 2023 года Верзилов был заочно приговорен судом по делу о распространении ложной информации о ВС РФ к 8,5 года тюрьмы. Также суд на четыре года запретил осужденному администрировать ресурсы в интернете.

Судом установлено, что журналист распространял на своих страницах в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и социальной сети X (бывш. Twitter) сообщения с заведомо ложной информацией в отношении армии РФ, об украинской провокации в Буче.

В середине ноября 2022 года стало известно, что Верзилов объявлен в международный розыск. В конце сентября Минюст России включил в реестр иноагентов журналистов «Медиазоны» в том числе Верзилова.

Создатель интернет-СМИ «Медиазона» был участником групп «Война» и Pussy Riot. Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве он и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции, за что были привлечены к административной ответственности.