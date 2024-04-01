Эксперт по этикету назвала запретные темы для шуток

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова рассказала в понедельник, 1 апреля, над кем нельзя шутить и на какие темы лучше не смеяться в День смеха.

По ее словам, под запрет для шуток попадают люди, у которых что-то произошло, либо мы знаем, что это закомплексованный и тяжелый в общении человек.

«Если решили кого-то разыграть, нужно быть очень аккуратными. К сожалению, нередко случаются ситуации, где один пошутил, а другому не смешно. Хорошая шутка — это когда весело всем. С коллегами тоже нужно быть аккуратными. Оригинально подшутить можно лишь над теми, с кем дружеские отношения. В остальных случаях лучше воздержаться», — пояснила эксперт в беседе с «Абзацем».

Холгова рекомендовала обойтись без шуток по поводу внешности, возраста, здоровья, личной жизни, расовой принадлежности, а также любого неудачного опыта конкретного человека. Тема, которая является непростой для собеседника, — это табу для высмеивания, подчеркнула она.

«Если шуткой всё же задели чувства другого и человек не посмеялся, то нужно обязательно извиниться фразой: «Извините/извини, пожалуйста», — заключила Холгова.

В свою очередь, основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова в беседе с Life.Ru рассказала, что в некоторых случаях агрессивные розыгрыши квалифицируют как хулиганство — действие, нарушающее общественный порядок.

Эксперт отметила, что степень наказания будет зависеть от серьезности проступка, сообщает телеканал «360».

Каждый год 1 апреля во многих странах, включая Россию, отмечают День смеха, или День дурака — неофициальный праздник юмора, во время которого принято по-доброму шутить над знакомыми. В 2024 году он выпадает на понедельник. О том, как появилась традиция разыгрывать окружающих и как британские СМИ убедили тысячи людей в том, что спагетти растут на деревьях, читайте в материале «Известий».