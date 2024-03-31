1 апреля — День смеха: история самого веселого праздника

Каждый год 1 апреля во многих странах, включая Россию, отмечают День смеха или День дурака — неофициальный праздник юмора, во время которого принято по-доброму шутить над знакомыми. В 2025 году он выпадает на вторник. О том, как появилась традиция разыгрывать окружающих и как британские СМИ убедили тысячи людей в том, что спагетти растут на деревьях, читайте в материале «Известий».

1 апреля в 2025 году — история Дня смеха

Многие страны называют себя родиной Дня смеха. Ирландцы считают этот праздник кельтским, индусы связывают его с весенним фестивалем Холи, а немцы ссылаются на пословицы об обманчивой апрельской погоде. Тем не менее единой версии относительно происхождения праздника нет. Некоторые исследователи полагают, что он зародился в Древнем Риме на основе торжества в честь бога смеха, которое проходило в конце февраля.

Другие считают, что традиция шутить 1 апреля связана с народными весенними празднованиями, которые были распространены в разных регионах Европы. После долгой зимы возвращение тепла встречали гуляньями, которые сопровождались ритуальным хаосом. На короткий период времени отвергались все общественные устои: слуги становились господами, люди надевали маски животных или чудовищ, разрешалось лгать, притворяться, устраивать мелкие шалости. Возникающие в процессе конфликты сглаживали шутками и общим смехом. Таким образом, через разрушение и восстановление порядка провозглашалось обновление, которое принесла с собой весна.

Первые документальные упоминания о первоапрельских розыгрышах относятся к XVI веку. Так, в стихотворении, написанном в 1508 году французским поэтом Элой д'Амервалем, есть строчка о некой «апрельской рыбке». В современной Франции так называют человека, который поверил в шутку на День смеха. Однако нельзя утверждать, что автор употребил это словосочетание именно в таком значении.

Более точное указание содержится в произведении фламандского писателя Эдуарда де Дене. В 1561 году он опубликовал стихотворение о дворянине, который хотел на 1 апреля подшутить над слугой, отправив его выполнять абсурдные поручения, однако тот быстро раскусил хитрость.

Наибольшей популярностью пользуется теория о том, что День смеха появился в результате реформы французского календаря. В 1564 году король Карл IX издал Руссильонский эдикт, который установил единую для всей страны дату Нового года — 1 января. Однако некоторые граждане продолжали отмечать его по старым датам с 25 марта по 1 апреля. Сторонники реформы стали подшучивать над такими людьми, незаметно наклеивая на их спины бумажных рыбок. Со временем розыгрыши стали традицией.

В России День смеха начали отмечать во времена Петра I, который славился своей любовью к шуткам. Кроме того, царь часто общался с иностранцами, от которых, вероятно, и узнал о первоапрельских розыгрышах.

Существует полулегендарная история о том, как однажды на 1 апреля в Санкт-Петербурге заезжие артисты объявили о небывалом представлении. Посмотреть его пришли многие горожане, в зале сидел и Петр I. Когда занавес подняли, зрители увидели пустую сцену с большим плакатом «Первый апрель — никому не верь!». Царь на это только посмеялся, назвав произошедшее вольностью комедиантов.

Своеобразным чувством юмора обладала и Екатерина I. В апреле 1725 года петербуржцев разбудили звуки набата, обычно возвещавшие о пожаре. Люди выбежали на улицы, однако огня не увидели — это была шутка от императрицы.

Уже в XIX веке первоапрельские розыгрыши стали частью российской культуры. Веселую дату упоминал поэт Александр Пушкин в письме своему другу Антону Дельвигу, а в 1846 году писатели Федор Достоевский и Николай Некрасов выпустили комический альманах «Первое апреля».

Традиции на День смеха

В современном мире День смеха отмечается во многих европейских и в некоторых восточных странах. Главная традиция праздника — шутки и розыгрыши, в которых с удовольствием участвуют не только обычные люди, но и СМИ, блогеры, большие и маленькие компании, музыканты, художники, писатели, разработчики игр.

Ежегодно 1 апреля соцсети и сайты меняют оформление, чтобы позабавить пользователей, газеты и журналы публикуют шуточные статьи, а знакомые обмениваются выдуманными новостями. При этом в каждой стране свои способы поднять настроение себе и окружающим. Так, французы крепят на спины друг другу бумажных рыбок, англичане шутят только до полудня, чтобы не навлечь на себя неудачи, в США составляют рейтинг самых глупых людей страны, а в России говорят: «У тебя спина белая».

Розыгрыши на 1 апреля

Один из самых известных первоапрельских розыгрышей устроила в 1957 году компания Би-би-си. В одном из новостных выпусков она показала сюжет о богатом урожае спагетти в Швейцарии. Громкие заявления подкреплялись кадрами, на которых крестьяне якобы срывают макаронные изделия с деревьев. После этого в студию Би-би-си поступили тысячи звонков от зрителей, которые хотели знать, где достать саженцы чудо-дерева и как за ним ухаживать.

В 1962 году шведская телекомпания SVT поделилась с зрителями мгновенным способом превращения черно-белого телевизора в цветной. По словам ведущего Кьелла Стенссона, для этого нужно было натянуть на экран нейлоновый чулок. Ткань якобы заставит свет искажаться определенным образом и добавит красок изображению. Естественно, лайфхак не сработал, а настоящее цветное вещание появилось в стране только в 1970 году.

В 1988 году «Известия» сообщили, что аргентинский футболист Диего Марадона ведет переговоры о переходе в «Спартак» и советский клуб готов предложить ему $6 млн. На следующий день в газете пояснили, что статья была первоапрельской шуткой, однако «новость» уже подхватили иностранные СМИ, в том числе агентство Associated Press.

В 1998 году компания Burger King опубликовала в издании USA Today рекламу нового бургера для левшей. В материале уточнялось, что в нем будут те же ингредиенты, что и в классической версии, но для удобства покупателей их развернут на 180 градусов. На следующий день вышел пресс-релиз, в котором объяснялось, что сообщение было шуткой. Тем не менее тысячи американцев, приходя в ресторан, просили сделать им «леворукую» версию продукта.

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