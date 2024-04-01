С Днем смеха 1 Апреля: прикольные картинки, открытки и поздравления

Сложно найти человека, который бы не улыбнулся при упоминании о 1 Апреля. День смеха (или День дурака) является любимым народным праздником, который ассоциируется со смехом, шутками и весельем. Хотя дата и не отмечена в официальном календаре, но ее можно с уверенностью отнести к популярным во многих странах мира. Подробнее о том, откуда взялась «шуточная» традиция и когда в России впервые отметили День смеха, — в материале «Известий».

День смеха в России 2024: история праздника 1 Апреля

Праздник «День смеха» уже несколько столетий отмечают шутками и смехом в разных странах мира, однако доподлинная история появления торжества неизвестна.

Некоторые историки предполагают, что первоапрельский розыгрыш возник потому, что в Средние века в большинстве европейских городов Новый год отмечали 25 марта. С введением григорианского календаря в XVI веке всё больше людей переходило на «каноническое» празднование 1 января, а тех, кто продолжал по старинке встречать Новый год весной, называли «апрельскими дураками». Хотя во французской и английской литературе XV-XVI вв. можно найти отсылки к этому празднику и до смены метода летоисчисления, его упоминал поэт Джеффри Чосер в своих «Кентерберийских рассказах».

Еще одна теория, которую в середине XX века популяризировали в западных СМИ, приписывает праздник Римской империи времен императора Константина. Согласно ей, группа шутов убедила Константина сделать одного из них «королем на один день». Император согласился, день был наполнен веселыми шутками и стал называться первоапрельским днем дураков.

Третья теория предполагает, что праздник родом с Востока — 1 апреля в Индии отмечали весеннее равноденствие. Предположительно в этот период индийцы устраивали праздник шуток, когда жители разыгрывали друг друга и весело провождали зиму.

В России зарождению веселого праздника способствовал Петр I. Император организовал со своими сподвижниками шуточный орден, который в дальнейшим получил название «Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор», члены которого пародировали государственное устройство. В числе должностей были всешутейший и всепьянейший князь-папа, князь-кесарь, архиигуменья, дьяконы и другие персонажи. Петр I лично разрабатывал церемониал организации и сценарий. Гостей в соборе встречали вопросом «Пьешь ли?» с отсылкой на традиционную церковную фразу «Воруешь ли?». Считается, что шуточный собор Петр I создал, чтобы постепенно снижать авторитет церковной власти и снизить уровень религиозности у подданных.

Согласно легенде, однажды в День шуток в Петербург приехал театр. Посмотреть на артистов пришило большое количество различных господ, в списке почетных гостей числился сам царь. Занавес поднялся, но вместо представления, зрители увидели надпись: «Первый апрель — никому не верь». Артисты всех разыграли, правитель отнесся к этому с юмором.

Так или иначе, хотя история появления праздника доподлинно неизвестна, можно с уверенностью сказать, что традиции празднования первоапрельского дня дурака выдержали испытание временем и до сих пор празднуются с большим числом уловок и розыгрышей.

С Днем смеха: поздравления в прозе своими словами и открытки с юмором

***

Сегодня 1 Апреля, и мы все знаем, что это значит! Давайте встретим этот день с улыбкой на лице и радостью в сердце. Пусть сегодня каждый из нас почувствует себя ребенком, готовым смеяться и радоваться каждой шутке. Ведь смех продлевает нашу жизнь, делает нас счастливее и помогает забыть о проблемах!

***

Друзья, желаю вам незабываемого 1 Апреля! Пусть каждое мгновение будет наполнено шутками, розыгрышами и весельем. И помните, что смех — это лучшее лекарство! Желаю моря улыбок, великолепного настроения, беспрерывного потока положительных эмоций, прекрасного чувства юмора и позитива во всех делах. С Днем смеха!

***

Привет, друзья! Сегодня у нас замечательный праздник — 1 Апреля, день смеха и шуток! Я хочу пожелать вам провести этот день в отличном настроении, смеяться и радоваться жизни. Пусть каждый из вас почувствует себя немножко ребенком, готовым на безумные поступки и шутки. Ведь смех — это самое лучшее лекарство от всех болезней и проблем. Так что, смейтесь, шутите, развлекайтесь и наслаждайтесь этим прекрасным днем!

***

1 Апреля — это самый веселый день в году, потому что сегодня можно шутить, смеяться и развлекаться! Желаю на любую ситуацию жизни смотреть с позитивной стороны. Желаю любую проблему или трудность превращать в добрую шутку, ведь все в нашей жизни преодолеваемо. Не забудьте поделиться своим смехом с окружающими, ведь смех продлевает жизнь и делает нас счастливее!

***

Поздравляю с Днем смеха! Хочу пожелать, чтобы каждый день и час дарил отличное настроение и бодрость духа, чтобы в жизни было много добрых шуток и веселых друзей. Не огорчайся, если разыграют, смейся первым: судьба любит неунывающих. Успехов во всех делах!

1 Апреля: прикольные поздравления в стихах и картинки

***

С первым апреля поздравить хочу,

Шутка пусть будет тебе по плечу,

Смех пусть повсюду звучит и звенит,

Сердце от радости пусть задрожит!

***

Смех — это радость, смех — это свет,

Смех продлевает жизнь нашим летам,

Так что сегодня смеяться не лень,

Ведь наступил этот светлый апрель!

С первым апреля тебя поздравлю,

И шутить сегодня тебе разрешаю!

Пусть смех звучит повсюду, вокруг,

Радость пусть наполняет сердца стук!

***

В этот первый день апреля

Происходят чудеса,

Царит веселье в мире

В праздник дурака!

***

В этот день смеются все!

Готовят шутки и подколы.

Желаем быть готовым всем

К внезапным дружеским приколам!

В этот день смеются все!

Никто не обижается!

Люди на одной волне

И всем смеяться нравится!

Ведь в этот день царит добро,

Веселье, счастье, беготня,

Пусть в этот день смеются все,

Ведь это праздник дурака!

***

С первым апреля поздравляю,

День смеха отмечать желаю,

Шути, смейся и веселись,

От души сегодня улыбнись!

Смех здоровье нам дает,

Грусть и скука пропадет,

Так что смейся от души,

Пусть счастливыми будут дни!