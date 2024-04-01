В Германии сообщили о возрастающем уроне для ВСУ от российских ракет

Российские ракеты стали наносить Вооруженным силам Украины (ВСУ) всё более значительный урон. Об этом 1 апреля заявил журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для телеканала ZDF.

«Люди сильно волнуются, что русские ракеты стали еще точнее и наносят всё более разрушительный урон», — сказал он.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары только по объектам критической инфраструктуры с использованием различных видов ракет и дронов.

29 марта пресс-служба украинской компании «Центрэнерго» сообщила, что змиевская тепловая электростанция (ТЭС) разрушена в Харьковской области на Украине. Были уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование.

Ранее в тот же день министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что энергетические объекты Украины подверглись новой массированной атаке. По его словам, удары пришлись по объектам в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях.

До этого, 22 марта, в Минобороны России сообщили о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу (ВПК), железнодорожным узлам Украины, а также арсеналам и местам дислокации формирований украинских войск и иностранных наемников.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.