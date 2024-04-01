В минобороны Армении прибыла группа инструкторов США

В Армению прибыла группа американских мобильных инструкторов. Об этом 1 апреля сообщило минобороны республики.

«В рамках армяно-американского сотрудничества в сфере обороны 1 апреля группа мобильных инструкторов США посетила Республику Армения», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что специалисты проведут учения по обмену опытом в области связей с общественностью и коммуникаций. Учения продлятся до 5 апреля, добавили в «Газете.Ru».

В то же время министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян указал на то, что Армения на данный момент не планирует вступать в НАТО, несмотря на сотрудничество с альянсом. Дипломат также отметил, что в рамках такого сотрудничества республика участвует в операциях по поддержанию мира в Афганистане и увеличила присутствие в Косово.

Однако, по словам министра, США и Европа сейчас являются основными партнерами для Армении. Мирзоян добавил, что страна углубляет экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном.

29 марта российский посол Сергей Копыркин указал на то, что США рассматривают сотрудничество с Арменией как возможность нанести ущерб отношениям Еревана и Москвы. Властям республики необходимо проявить политическую волю, чтобы сохранить важное для граждан двух государств взаимодействие, отметил он.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 марта обратила внимание на то, что Запад превращает Армению в инструмент реализации собственных планов, что вызывает беспокойство в России, а НАТО планирует открыть в Закавказье второй фронт против РФ.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что Ереван сознательно рушит отношения с Москвой под надуманными предлогами. Также глава внешнеполитического ведомства напомнил, что именно Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях, а в настоящий момент Ереван извращает историю последних лет.

До этого, 19 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что стремления НАТО закрепить на Кавказе видны невооруженным глазом. По его мнению, расширение влияния Североатлантического альянса не укрепят стабильность в регионе. Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал трехдневный тур генсека НАТО Йенса Столтенберга по Южному Кавказу. В тот он провел встречу с руководством Армении.