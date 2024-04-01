В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Армения сотрудничает с альянсом НАТО, но не намерена вступать в организацию. Об этом 31 марта заявил глава МИДа Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TN.
«Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении», — сказал он.
Мирзоян также отметил, что страна участвует в операциях по поддержанию мира в Афганистане и увеличила присутствие в Косово.
«Это форма сотрудничества», — подчеркнул глава МИДа.
Ранее в этот день Мирзоян заявил, что США и Европа сейчас являются основными партнерами для Армении. Он добавил, что страна углубляет экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном.
29 марта российский посол Сергей Копыркин заявил, что США рассматривают сотрудничество с Арменией как возможность нанести ущерб отношениям Еревана и Москвы.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 марта обратила внимание на то, что Запад превращает Армению в инструмент реализации собственных планов, что вызывает беспокойство в России, а НАТО планирует открыть в Закавказье второй фронт против РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что Ереван сознательно рушит отношения с Москвой под надуманными предлогами.