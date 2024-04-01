В Египте потребовали отменить запрет на ловлю акул в Красном море

Египтяне потребовали отменить запрет на отлов акул в акватории Красного моря, после того как видеозапись египетского дайвера о его встрече с опасным морским хищником в Красном море вызвала панику среди туристов и владельцев гостиниц. Об этом сообщает 31 марта телеканал Al-Arabiya.

На видео, которое дайвер Карим Шариф опубликовал в марте на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), запечатлена встреча с акулой-мако, которая до этого редко встречалась в Красном море, и является опасным для человека видом.

Бывший декан Института окружающей среды Египта Омар Таммам потребовал внести поправки в законодательство, которое запрещает ловлю акул и относит их к исчезающим видам, а вместо этого открыть туризм по ловле акул и даже создать соревнования по их отлову для привлечения большего количества рыбаков.

«Это нужно для того, чтобы уменьшить количество акул, которые нанесли ущерб биоразнообразию в Красном море и могут стать причиной многих нападений на людей», — заявил Таммам в интервью Al-Arabiya.

Эксперт-маринолог также сообщил, что увеличение численности акул-мако у берегов Египта связано с ростом солености воды в Красном море и нехваткой пищи на глубине, что вынуждает хищников держаться вблизи побережий. Таммам предостерег туристов и дайверов от захода в море в «опасных» местах, порекомендовав им ограничиться известными и безопасными пляжами, «а если они хотят купаться на глубине, то должны делать это в подготовленных для этого железных клетках».

СМИ отмечает, что в июне 2023 года власти Египта объявили о начале установки подключенных к спутникам устройств мониторинга для отслеживания перемещения и поведения акул в Красном море для принятия мер по защите купающихся от нападений этих рыб. Тогда местная администрация объявила, что владельцы курортных отелей обязаны установить в море заграждающие сетки в пределах своих частных пляжей, чтобы гарантировать туристам безопасность на фоне участившихся нападений акул.

Однако в июле 2023 года, после распоряжения властей, произошла новая трагедия у побережья Хургады: акула напала на 23-летнего россиянина, мужчина погиб. После этого власти провинции Красное Море распорядились закрыть все пляжи Хургады.

После этого, в сентябре того же года, сообщалось, что в результате нападения акулы у побережья курорта Дахаб пострадала гражданка Египта. Пострадавшей девушке оказали медицинскую помощь. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. В министерстве окружающей среды поручили специалистам сформировать комиссию для оценки ситуации и пресечения причин нападения акул, а также для проверки пляжей. Отмечалось, что инцидент произошел на пляже у отеля «Лагуна», где также отдыхают российские туристы.