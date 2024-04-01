Врач рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ощущение мурашек

Ощущение мурашек по коже не всегда связано с холодом. О том, почему оно возникает, для чего этот рефлекс нужен организму и симптомом каких заболеваний или расстройств он может быть, «Известиям» 1 апреля рассказала врач-терапевт, врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Киселёва.

По словам специалиста, так называемые мурашки — это появление маленьких пупырышек у основания волосяного фолликула. По-научному это называется «пилоэрекция», а рефлекс, который приводит к появлению мурашек, — пиломоторный рефлекс. Он возникает в ответ на определенные внешние воздействия (прежде всего холод, какие-то приятные или неприятные тактильные ощущения) или на яркоокрашенные, интенсивные эмоции — страх, возбуждение, волнение.

Под действием этих факторов происходит стимуляция нервных окончаний, которые отвечают за сокращение мышц волосяных фолликулов, они поднимают волоски на теле — так и появляются мурашки.

«Чувство ползания мурашек по коже является одним из видов парестезии — расстройства чувствительности тканей. В этом случае они возникают без воздействия реального раздражителя. К парестезиям также можно отнести необъяснимое чувство жжения, покалывания, онемения и пр. Чаще это ощущение возникает в конечностях. Парестезии могут быть симптомом разных болезней, при которых поражаются периферические нервы — так называемые полинейропатии разного происхождения: диабетическая, алкогольная, аутоиммунная, инфекционная и другие. Также полинейропатия может быть признаком дефицита витаминов группы В», — сказала она.

Кроме того, временные парестезии могут возникать вследствие ослабления кровотока и локальной гипоксии тканей, когда отсидишь ногу, например.

«Этот рефлекс унаследован нами от животных. В холодные дни такая реакция помогает сделать шерсть более рыхлой, пушистой, что позволяет попасть прослойке воздуха между волосками. Это позволяет сохранить тепло и избежать переохлаждения. Когда же животное раздражено или напугано, шерсть устрашающе встает дыбом, у дикобразов и ежей в результате пиломоторного рефлекса поднимаются колючки (видоизмененные волосы), что также носит защитную функцию. Но у людей из-за рудиментарного шерстяного покрова этот рефлекс потерял свой физиологический смысл», — пояснила врач.

При этом человек не может управлять этим рефлексом, поскольку это стандартная (одинаковая для всех) реакция организма на воздействие внешних или внутренних стимулов.

«Помимо полинейропатий разного происхождения парестезии могут возникать: при демиелинизирующих заболеваниях нервной системы, таких как рассеянный склероз. При этом заболевании в различных участках центральной нервной системы происходит разрушение миелиновой оболочки нервных волокон, что нарушает проведение импульсов по нейронам, а также при туннельных или компрессионных синдромах — при сжатии нервного волокна, расположенного между костью и мышцами конечности. Происходит вследствие отека, который возникает при травмах суставов и связочного аппарата», — добавила эндокринолог.

Проявляться симптом может и при сдавливании нервных корешков вследствие грыжи межпозвоночных дисков, опухолей, при гипертоническом кризе (состоянии, при котором происходит внезапное критическое повышение артериального давления).

По словам специалиста, ощущением мурашек могут сопровождаться и некоторые психические заболевания, также оно может возникать при приеме некоторых лекарственных препаратов. У больных эпилепсией парестезии могут быть компонентом ауры — ощущения, которое предшествует эпилептическому приступу.

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