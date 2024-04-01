Бывший президент США Дональд Трамп призвал Израиль прекратить войну в секторе Газа. Об этом он рассказал изданию Israel Hayom.

«Вы должны закончить свою войну. Вы должны это сделать, и я уверен, что вы это сделаете. Мы должны прийти к миру. Мы не можем, чтобы это продолжалось», — отметил Трамп в интервью.

По его мнению, нужно быть «сумасшедшим или глупым», чтобы не действовать так, как сделал Израиль 7 октября. Однако Трамп добавил, что Иерусалим допустил серьезную ошибку в том, как «объяснил атаку ХАМАС».

Он считает, что Израиль должен быть осторожнее, поскольку из-за боевых действий теряет всё больше поддержки, добавила «Газета.Ru».

Говоря о действующем лидере США Джо Байдене и его политике, бывший глава Белого дома заявил, что тот является некомпетентным человеком и худшим президентом в истории страны.

31 марта министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших в анклаве от ударов Армии оборон Израиля (ЦАХАЛ) достигло 32 782 человек, пострадало более 75,2 тыс. Там также добавили, что за минувшие сутки в анклаве погибли 77 мирных жителей и получили ранения 108 человек.

26 марта пресс-секретарь региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Галина Бальзамова в беседе с «Известиями» сообщила, что ситуация в анклаве находится на грани гуманитарной катастрофы. Так, в городе Рафахе сокращается пространство для оказания гуманитарной помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.