3 апреля — Кирилл Катаник: история, традиции и приметы народного праздника

Ежегодно 3 апреля православные верующие вспоминают святителя Кирилла, епископа Катанского (Сицилийского). В 2024 году торжество приходится на среду. На Руси в этот день отмечали народный праздник Кирилл Катаник. О том, какие традиции и запреты с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Кирилл Катаник в 2024 году — история

Святитель Кирилл был учеником апостола Петра, одного из ближайших последователей Иисуса Христа. Именно духовный наставник назначил святого епископом города Катаны на острове Сицилия.

По преданию, святитель Кирилл отличался мудростью и благочестием. Он был внимателен к своей пастве и красноречив в проповеди, его стараниями многие язычники приняли христианство. Видя праведность епископа, Господь наделил его даром чудотворения.

Среди множества чудес, совершенных святителем Кириллом, наиболее известно одно. Рядом с городом находился источник, вода в котором была настолько горькой, что ее невозможно было пить. Однако после молитвы епископа она стала сладкой и свежей. После этого большое количество сицилийцев обратилось в христианство.

Святитель Кирилл прожил долгую и благочестивую жизнь. Он умер в глубокой старости и был с почестями похоронен на Сицилии.

Кирилл Катаник в 2024 году — традиции

На Руси 3 апреля отмечали Кирилла Катаника. Такое название праздник получил за то, что в некоторых регионах этот день был последним, когда дети и подростки могли кататься на санках. После торжества «транспортное средство» чистили и убирали до следующего сезона. На смену зимним забавам приходили весенние — дети доставали мячи и играли с ними все вместе.

Также в этот день в деревнях меняли валенки на берестяные лапти. Однако такая обувь плохо защищала от сырости, поэтому люди часто болели. Чтобы уберечься от недугов, в платок набирали горячих углей, золу и прикладывали к больному месту. Тепло помогало справляться с неприятными симптомами и быстрее выздоравливать.

Кирилл Катаник в 2024 году — что можно и нельзя делать

Православным верующим в этот день рекомендуется посетить храм или помолиться дома. Также можно уделить время чтению духовной литературы, например оживить в памяти жития известных святых.

Кроме того, следует помнить, что день памяти Кирилла Катанского приходится на Великий пост. Тем, кто его соблюдает, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. При этом, как отмечают священнослужители, основной смысл поста — не в «диете», а в духовной работе и самодисциплине, которые готовят человека к Пасхе. Поэтому во время него важно сосредоточиться на полезном умственном и физическом труде, оставив в стороне праздные развлечения.

На Руси с Кириллом Катаником связывали различные суеверия. Например, после захода солнца люди старались не смотреть на небо, чтобы не увидеть падающую звезду. Считалось, что это астрономическое явление может принести несчастья.

Также в этот день не делали влажной уборки и не поливали растения. Согласно поверьям, в праздник эти действия не приносят пользы, а цветам или рассаде вовсе можно навредить. На Кирилла Катаника не стирали и не меняли постельное белье, опасаясь, что это вызовет долгую бессонницу.

Владельцы кошек в праздник не позволяли питомцам спать рядом с собой в одной постели. Люди верили, что ночью животное забирает у них жизненную силу, поэтому утром можно проснуться разбитым.

Кроме того, в этот день избегали конфликтов и ссор с близкими, ругани, бранных слов и тяжелых мыслей, чтобы не привлекать в жизнь раздоры и неудачи.

Кирилл Катаник в 2024 году — народные приметы

В этот день люди внимательно следили за природой, надеясь предсказать, какой будет погода. Плещущиеся в лужах птицы обещали теплые и ясные дни. Хорошим знаком считалась зацветающая мать-и-мачеха: она указывала на скорое повышение температуры. Если березы выделяли много сока, ждали дождливого лета. Раскаты грома в этот день говорили о богатом урожае в новом сезоне.

На Кирилла Катаника рыбаки ходили к водоемам проверять лед. Если он еще не вскрылся, на хороший клев в ближайшее время не рассчитывали.

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