Реклама
Прямой эфир
Экономика
СМИ указали на укрепление экономики России вопреки санкциям Запада
Общество
Климатологи допустили, что лето 2024 года может стать самым жарким
Мир
Дипломат Гаврилов назвал слова Макрона подтверждением успеха ВС РФ
Мир
В США заявили о способности России уничтожить F-16 вне Украины
Мир
При ударе Израиля по окрестностям Дамаска пострадали два человека
Армия
Расчет САУ «Малка» ВС РФ уничтожил гаубицы ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ может снизиться в пять раз
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Интернет и технологии
Стало известно о разработке Samsung эксклюзивной модели Galaxy Z Fold
Мир
Посол КНР заявил о готовности Китая развивать новые проекты с РФ в энергосекторе
Стиль
Вильфанд пообещал москвичам июньскую погоду в ближайшие дни
Армия
Российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра
Мир
Действующий мэр Анкары заявил о своей победе на выборах
Мир
Замбия, Зимбабве и Малави ввели режим национального бедствия из-за засухи
Мир
Гендиректор ЦКБР указал на проблемы с дронами у ВСУ

Любимова ожидает рекордные сборы в российском кинопрокате в 2024 году

Любимова: 2024 год побьет рекордные сборы кинопроката прошлого года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассчитывает, что 2024 год будет успешным для российского кинопроката и сможет побить рекорд по итоговым кассовым сборам прошлого года в 40 млрд рублей.

«С января вышло беспрецедентное количество фильмов-миллиардников. Очень болеем за каждую картину. Если раньше такой фильм появлялся раз в год — в новогодние праздники, то теперь видим очень активную по посещаемости зиму. <…> Зная, какие картины готовятся к выходу в прокат, действительно есть шанс побить рекорды [прошлого года]», — сказала Любимова 1 апреля в интервью ТАСС в координационном центре правительства на международной выставке-форуме «Россия».

Также министр культуры назвала лето одним из самых сложных периодов для кинотеатрального показа. При этом Любимова отметила, что летом 2024 года на экраны выйдет долгожданная премьера — вторая часть фильма «Майор Гром».

Также министр в интервью заявила, что в России «последовательно и беспощадно» разрушили миф о том, что без американского кинематографа не будет и ни одного национального. «Нет американского кино — есть российский кинематограф. Все равно люди ходят. Все говорили, что кинотеатры умрут без американского кино. Не умрут кинотеатры без американского кино», — заключила Любимова.

Также она прокомментировала и другой стереотип — о российских пользователях, которые якобы не готовы платить за легальный контент на стриминговых сервисах. «Новый рекорд, о котором говорят коллеги из «Кинопоиска», — «Холоп» — за первые сутки собрал 850 тыс. просмотров. <…> Этот рынок очень активно развивается. И мы следим внимательно вместе с командой российских продюсеров, и коллегами из Фонда кино, и коллегами из онлайн-платформ, чем можем помочь, поддержать, какие решения принять для того, чтобы рынок еще активнее развивался, а зритель имел широкий, яркий репертуар», — рассказала министр.

Ранее,1 марта, «Известия» сообщили, что онлайн-кинотеатры на треть и более увеличат инвестиции в оригинальный контент в 2024 году, например Wink — в 1,7 раза. Темпы производства в 2024 году участники рынка будут сохранять, а закупки фильмов и сериалов из других стран, наоборот, увеличиваться не будут. Эксперты называют 2024 год расцветом собственных проектов (так называемых originals).

Правила без опасности: кино, театры и музеи усилят меры контроля
Как изменится охрана культурных учреждений после теракта в «Крокус Сити Холле»

До этого, 9 октября прошлого года, Любимова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что число зрителей, которые смотрят отечественное кино, выросло за три года более чем вдвое — с 42,5 млн в 2020-м до 87 млн человек в 2023 году. Она также заявила, что по состоянию на 9 октября 2023 года показ осуществлялся в 5,5 тыс. кинотеатрах РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024