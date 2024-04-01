Любимова ожидает рекордные сборы в российском кинопрокате в 2024 году

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассчитывает, что 2024 год будет успешным для российского кинопроката и сможет побить рекорд по итоговым кассовым сборам прошлого года в 40 млрд рублей.

«С января вышло беспрецедентное количество фильмов-миллиардников. Очень болеем за каждую картину. Если раньше такой фильм появлялся раз в год — в новогодние праздники, то теперь видим очень активную по посещаемости зиму. <…> Зная, какие картины готовятся к выходу в прокат, действительно есть шанс побить рекорды [прошлого года]», — сказала Любимова 1 апреля в интервью ТАСС в координационном центре правительства на международной выставке-форуме «Россия».

Также министр культуры назвала лето одним из самых сложных периодов для кинотеатрального показа. При этом Любимова отметила, что летом 2024 года на экраны выйдет долгожданная премьера — вторая часть фильма «Майор Гром».

Также министр в интервью заявила, что в России «последовательно и беспощадно» разрушили миф о том, что без американского кинематографа не будет и ни одного национального. «Нет американского кино — есть российский кинематограф. Все равно люди ходят. Все говорили, что кинотеатры умрут без американского кино. Не умрут кинотеатры без американского кино», — заключила Любимова.

Также она прокомментировала и другой стереотип — о российских пользователях, которые якобы не готовы платить за легальный контент на стриминговых сервисах. «Новый рекорд, о котором говорят коллеги из «Кинопоиска», — «Холоп» — за первые сутки собрал 850 тыс. просмотров. <…> Этот рынок очень активно развивается. И мы следим внимательно вместе с командой российских продюсеров, и коллегами из Фонда кино, и коллегами из онлайн-платформ, чем можем помочь, поддержать, какие решения принять для того, чтобы рынок еще активнее развивался, а зритель имел широкий, яркий репертуар», — рассказала министр.

Ранее,1 марта, «Известия» сообщили, что онлайн-кинотеатры на треть и более увеличат инвестиции в оригинальный контент в 2024 году, например Wink — в 1,7 раза. Темпы производства в 2024 году участники рынка будут сохранять, а закупки фильмов и сериалов из других стран, наоборот, увеличиваться не будут. Эксперты называют 2024 год расцветом собственных проектов (так называемых originals).

До этого, 9 октября прошлого года, Любимова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что число зрителей, которые смотрят отечественное кино, выросло за три года более чем вдвое — с 42,5 млн в 2020-м до 87 млн человек в 2023 году. Она также заявила, что по состоянию на 9 октября 2023 года показ осуществлялся в 5,5 тыс. кинотеатрах РФ.