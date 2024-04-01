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В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С момента вхождения в состав России в 2022 году в Луганской Народной Республике (ЛНР) восстановили более 3,5 тыс. объектов инфраструктуры. Об этом 1 апреля ТАСС сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, главные задачи на данный момент — это «восстановление, развитие, налаживание мирной жизни». Федеральные органы власти и «братские регионы-шефы» помогают ЛНР в масштабных восстановительных работах, на данный момент они завершены более чем на 3,5 тыс. объектах.

«В их числе порядка 1800 жилых домов, около 500 объектов социальной сферы и более 800 объектов коммунальной инфраструктуры», — отметил глава республики.

Он также добавил, что в ЛНР отремонтировали более 1 тыс. км дорог, 60 лечебных учреждений и обновили их оборудование на 90%.

«Отправной точкой для тех позитивных процессов, которые происходят в Донбассе, становятся именно мнения обычных людей, их пожелания, их надежды. Всё, что делается в нашем регионе, делается для них», — подытожил он.

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Ранее, 31 марта, Пасечник сообщил, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) до конца года будет отремонтировано более 400 объектов газо-, водо- и электроснабжения.Также, по его словам, до наступления нового года в ЛНР проведут капитальный ремонт примерно 200 км дорог и благоустроят скверы и парки.

18 января корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков показал, как глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник посетил завод «Литмаш» и оценил темпы восстановления предприятия после атак украинских националистов. По словам главы региона, «Литмаш» всегда был гордостью региона. Он отметил, что для полноценной работы предприятия требуется дальнейшая модернизация.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

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